In particolare il mondo del Forex e quello delle criptovalute, possono rappresentare un terreno davvero insidioso per trader e investitori. Non solo infatti questi devono vedersela con mercati tutt’altro che facili ma, in qualche caso, anche con broker che più che offrire servizi di intermediazione e di accesso al mercato, si pongono nei confronti dei clienti con atteggiamenti che possono arrivare a toccare il limite della truffa.

Questo accade in particolare con “broker” offshore che provano ad attrarre clientela italiana, senza nessuna licenza o autorizzazione per farlo. Come se non bastasse, capita di frequente che questi non solo non posseggano le licenze necessarie ma, addirittura, sul loro sito web millantino di averle in modo da apparire come una società con tutti i requisiti necessari. Quando ciò accade, questo non può che rappresentare un enorme campanello di allarme verso le reali intenzioni del “broker”.

È impressionante pensare che da quando la CONSOB ha il potere di oscurare siti di questo tipo, ovvero dal luglio 2019, sono stati bloccati i portali web di ben 731 compagnie. Le ultime aggiunte proprio questa settimana sono state BTCoin Group, Lilac Group LLC, MB Invest, Levelprofit and Alphafxprime.

In base a quanto sopra descritto, risulta quindi essere di fondamentale importanza non solo verificare sempre sul sito del broker con il quale si vuole aprire una relazione che questo indichi la regolamentazione e autorizzazione a offrire i suoi servizi in Italia, ma è bene assicurarsi sempre che quanto dichiarato dal broker rispetto alle sue licenze sia effettivamente vero, facendo un secondo controllo direttamente attraverso la Consob.