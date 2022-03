Ieri i mercati azionari europei, dopo una partenza che è andata ad esaurire in un’ora scarsa il carburante del rally delle tre sedute precedenti, hanno preso la via del ribasso senza abbandonarla più per il resto della seduta. Così Eurostoxx50, che li sintetizza, ha restituito più di quanto aveva messo a segno la seduta precedente (-1,45% ieri dopo il +1,13% di martedì). Ha pure disegnato un modello ribassista (Bearish Engulfing), che spesso precede inversioni di tendenza, specialmente quando arriva dopo rally evidenti, come in questo caso.

Anche gli indici USA hanno vissuto una seduta correttiva. SP500 (-1,45%) è stato quello che ha perso meno. Peggio è andata a Nasdaq100 (-1,41%) ed al Russell2000 delle small cap (-1,49%). SP500 ha aperto in deciso gap ribassista, forse condizionato per una volta dalla negatività europea. Ha provato a rimbalzare nella prima parte della sua seduta, andando a chiudere il gap e fornendo un timido sostegno agli indici europei, per poi tornare a scendere fino a chiudere un altro gap, cioè quello rialzista che aveva aperto l’euforia di martedì scorso.

Così finalmente i media finanziari, che non usano l’analisi grafica per i loro commenti, e che per diversi giorni sono stati in imbarazzo, incapaci di trovare una spiegazione ad un mercato azionario globale che attuava un potente rally rialzista mentre la guerra in Ucraina imperversava senza sosta, oggi potranno incastrare il calo di ieri nelle loro logiche.

Personalmente, come ho scritto ieri, ci vedo più la necessità di smaltire con prese di beneficio l’eccesso di rialzo e le divergenze ribassiste che fornivano gli indicatori applicati sui grafici orari, specialmente sugli indici USA.

E, come ho scritto ieri, ed oggi confermo, questo pullback potrebbe portare l’indice SP500, che usiamo sempre come mosca cocchiera ad indicare la direzione per tutti gli altri, a testare il supporto di area 4.430. Ieri il minimo di SP500 è stato realizzato in chiusura di seduta a 4.456. Perciò il supporto è stato solo avvicinato, ma non ancora raggiunto. Anche se venisse superato non avremmo ancora motivi di preoccuparci più di tanto, finché l’indice USA rimarrà al di sopra di area 4.400.

Oggi avremo lo show mediatico dei tre vertici del mondo occidentale, con tutti i leader in visita a Bruxelles: il consiglio NATO; il G7 (ricordate che per qualche anno, prima della Crimea, venne trasformato in G8 per accogliere la Russia? Sembra preistoria); e il Consiglio d’Europa, per l’occasione allargato all’ospite americano Biden, in presenza, ed all’ucraino Zelensky, collegato con Zoom. Biden poi andrà anche in visita ufficiale in Polonia, per tenere a bada il premier polacco.

Sarà la fiera delle dichiarazioni di solidarietà all’Ucraina e delle condanne alla Russia, e verranno adottati nuovi aiuti all’Ucraina, quasi esclusivamente sotto forma di armi. Sarebbe curioso, se non fosse triste e cinico, chiamare “aiuti” le armi. Sono solo un aiuto a continuare la carneficina, spingendo gli ucraini ad alzare la posta della trattativa di pace, forti dei successi militari che stanno avendo in alcune zone del paese e che sperano di avere ancora con le nuove armi occidentali.

Chiedo scusa, ma da vecchio ed incallito pacifista, che praticò un tempo l’obiezione di coscienza alle spese militari, pagando di persona, non posso tacere su questo obbrobrio, che Papa Francesco ci ricorda ogni giorno che passa.

Verranno decise nuove sanzioni alla Russia, senza però adottare quella che veramente darebbe un colpo decisivo alla capacità di finanziamento della guerra di Putin: l’embargo degli acquisti di petrolio e gas russo. Questi l’Italia, ma soprattutto la Germania, per ora non possono permetterseli. Temono la recessione, che sembra contare assai più delle migliaia di vite umane che continueranno a cadere, vittime dei bombardamenti.