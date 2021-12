In tempi di inflazione galoppante, i dividendi azionari diventano un ottimo modo per costruirsi un’entrata secondaria. Ma cosa sono i dividendi azionari?

Non tutti i dividendi azionari sono uguali o vanno ugualmente bene per investire i tuoi soldi.

Scopriamo cosa sono i dividendi azionari e come scegliere quelli migliori per i tuoi investimenti.

Cosa sono i dividendi delle azioni?

I dividendi delle azioni sono una parte degli utili realizzata dall’azienda che viene pagata agli azionisti.

Si tratta di un “premio” a chi ha deciso di investire nell’azienda. In sostanza, a fronte di utili di esercizio, l’assemblea ordinaria, dopo l’approvazione del bilancio, può decidere di erogare i dividendi a chi ha investito nell’impresa, sostenendola nei suoi progetti o avendo resistito nonostante le turbolenze rischiando così di perdere il valore della propria quota azionaria.

Il tempo intercorrente tra la data di stacco del dividendo da parte dell’emittente e il pagamento è detto “ex dividendo”. Chi investe in azioni durante questo periodo, non avrà diritto ad ottenere i dividendi azionari, mentre chi già possedeva l’azione avrà diritto ai dividendi.

La “data di pagamento” del dividendo è il giorno in cui l'azionista verrà pagato.

Non sempre però le aziende pagano dividendi azionari.

Perché non tutte le società pagano dividendi?

Le azioni, a differenza dei titoli obbligazionari, non incorporano di per sé diritti di credito. È, infatti, discrezione dell’azienda decidere di pagare o meno i dividendi.

Le imprese possono, una volta approvato il bilancio, decidere di pagare i dividendi (e solo in quel momento sorge per l’azionista il diritto a parte dell’utile), oppure, come alternativa, decidere di mantenere quegli utili in azienda.

In questo secondo caso, si parla di retained earnings: questi utili vengono utilizzati o per coprire le perdite pregresse o per fare nuovi investimenti. Sarà una scelta strategica dell’impresa che può dipendere da diversi fattori e che puoi imparare a conoscere imparando tutto sulle azioni. Ad esempio, le aziende agli stadi iniziali di sviluppo potranno decidere di trattenere i dividendi azionari in azienda, per crescere e aumentare la loro diffusione.

Cosa sono i dividendi: i diversi tipi

Esistono due diverse tipologie di dividendo azionario:

ordinario;

straordinario.

Il primo, il dividendo ordinario, è quello di cui abbiamo parlato, cioè una parte di utile distribuita periodicamente agli azionisti, in seguito ad una decisione dell’assemblea. Il secondo, il dividendo straordinario, invece, viene di solito distribuito quando l’impresa ha un eccesso di liquidità oppure quando, in occasione di un anno particolarmente positivo, si decide di remunerare di più gli azionisti.

Per questo, quando si investe in azioni, come vi insegniamo noi a Scuola di Trading, è importante sempre scegliere il titolo migliore.

Come scegliere il titolo migliore?

Non si può rispondere a questa domanda in un solo articolo. Sono stati scritti molti libri e manuali a tal riguardo: noi di Scuola di trading vi invitiamo ad iniziare a studiare.

Possiamo però dire che, la prima cosa da fare per scegliere un buon titolo che paga dividendi, è valutare proprio il dividendo dell’azione stessa. Tale dividendo non deve essere troppo basso ma nemmeno troppo alto e deve avere una certa costanza nel tempo.

Sul valore che devono assumere i dividendi c’è un focus all’interno dell’area riservata di Scuola di trading.

Secondo elemento da esaminare è sicuramente l’andamento dell’azienda: si guarderà così agli indici di bilancio per comprendere lo stato di salute di quell’impresa, per poi decidere se investire in essa, acquisendone il giusto numero di quote.

Nel valutare quante quote azionarie comprare, è bene rispettare il profilo di rischio/rendimento ed evitare di sovra-esporsi a rischi specifici, che si materializzano quando si investe in un solo titolo oppure su un singolo settore o area geografica.

I dividendi influenzano il prezzo delle azioni?

Sì, i dividendi influenzano il prezzo delle azioni e questo perché, quando una società paga i dividendi, significa che sta impiegando i suoi profitti per remunerare i suoi azionisti. Questo fa scendere il prezzo dei titoli. Di quanto? Il decremento corrisponde al dividendo pagato.

I dividendi influenzano direttamente anche l’andamento degli indici: al calo dei dividendi cala anche l’indice.

Nell’immagine in basso potete osservare l’andamento dell’S&P 500. La linea in nero rappresenta l’andamento dei titoli che compongono l’indice se le aziende non pagassero dividendi, mentre la linea blu mostra lo stesso indice dopo il pagamento dei dividendi.

Solitamente il prezzo di un titolo che paga dividendi scende ulteriormente nel caso in cui l’impresa decida di pagare dividendi straordinari, cioè utilizzando le proprie riserve.

Tuttavia, il pagamento dei dividendi non influenza il prezzo solamente in negativo. Lo abbiamo notato recentemente con Unicredit. Di fronte a notizie favorevoli sulle sorti dell’azienda o in seguito all’annuncio di un pagamento di dividendi azionari, il prezzo dell’azione può anche salire.

Destreggiarsi in questo mondo non è facile: per questa ragione, abbiamo pensato ad un corso apposito per scegliere le società che pagano i migliori dividendi.

Quante tasse si pagano sui dividendi

La tassazione sui dividendi delle azioni è pari al 26%: dal valore del dividendo dovrai perciò togliere tale importo.

Quando investi, devi prestare attenzione anche a questo aspetto e tenerlo in considerazione. Ad esempio, chi fa trading investendo in azioni estere dovrà scegliere bene i propri titoli ed evitare di incorrere nella doppia tassazione, ossia vedersi applicata l’aliquota di tassazione prima dallo Stato di origine e poi anche dall’Italia. Infine, bisogna anche considerare che alcuni titoli esteri dagli alti dividendi, apparentemente interessanti, si dimostrano poi meno remunerativi rispetto anche ad alcuni titoli nostrani.