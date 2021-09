La pausa estiva concessa dal COVID-19 quest'anno sembra conclusa in anticipo. I nuovi casi positivi sono infatti in rialzo da metà luglio e alcune zone dell'Italia sono già in zona gialla (Sicilia) o sono prossime a entrarci: la Sardegna probabilmente dalla prossima settimana. Ma per Diasorin si tratta di notizie positive

La pausa estiva concessa dal COVID-19 quest'anno sembra conclusa in anticipo. I nuovi casi positivi sono infatti in rialzo da metà luglio e alcune zone dell'Italia sono già in zona gialla (Sicilia) o sono prossime a entrarci: la Sardegna probabilmente dalla prossima settimana. Ma per Diasorin si tratta di notizie positive.

COVID-19: ritorno anticipato

L'estate si avvia verso la conclusione, così come il periodo di sospensione dell'emergenza COVID-19 cui sembra dovremo abituarci anche nei prossimi anni. Rispetto al 2020 però la ripresa dei contagi è arrivata molto prima: quest'anno la risalita è partita nella seconda metà di luglio, mentre l'anno scorso le prime avvisaglie si manifestarono dopo Ferragosto. Con una buona fetta della popolazione vaccinata i rischi sono più bassi, e infatti ricoveri e terapie intensive per il momento sono sotto controllo.

Efficacia vaccini: il caso Israele

Preoccupa però l'andamento delle ospedalizzazioni in Sardegna e soprattutto Sicilia. Inoltre quest'anno c'è l'incognita varianti: l'efficacia dei vaccini contro la Delta è soddisfacente. Ma la domanda è: ne arriveranno altre? C'è poi il caso Israele, uno dei Paesi più vaccinati al mondo. Ieri è stato registrato il numero più alto di nuovi casi (16.629) da inizio pandemia, i decessi da inizio agosto hanno subito un'impennata, così come i ricoveri. Indicazioni simili arrivano anche dagli Stati Uniti.

Vaccini non definitivi contro il COVID-19

Insomma i vaccini, almeno per il momento, stanno contribuendo a limitare ricoveri e decessi, ma non sembrano in grado di risolvere del tutto l'emergenza sanitaria. Per questo motivo lo scenario per i gruppi attivi nella produzione di test per il COVID-19 appare decisamente migliore rispetto a quando, a inizio novembre giunse, la notizia dell'efficacia al 90% del vaccino Pfizer-Biontech e dell'avvio del programma di produzione (fino a 50 milioni di dosi entro fine anno e fino a 1,3 miliardi entro il 2021, le stime in quel momento). Quel giorno Diasorin (gruppo attivo nella produzione di test molecolari e sierologici) perse oltre il 16%.

Test COVID-19: un business destinato a durare

Lo scenario di incertezza che si va delineando favorisce le performance del titolo in borsa: oggi è il sesto rialzo giornaliero consecutivo ma soprattutto si tratta della dodicesima settimana con saldo positivo delle ultime tredici. Da metà maggio Diasorin ha guadagnato oltre il 50%, portandosi sui livelli massimi da novembre 2020. Le buone prospettive per il settore sono state esplicitate lo scorso fine settimana da Roland Sackers, direttore finanziario della tedesca Qiagen (specializzata in test genetici, ha toccato stamattina i massimi da 21 anni). Il manager ha affermato che il COVID-19 sta diventando endemico e quindi è destinato a rimanere in circolazione in modo permanente: pertanto il balzo in avanti del business dei test non verrà riassorbito ma si stabilizzerà su livelli alti.

Diasorin in borsa: l'analisi tecnica

L'analisi del grafico di Diasorin mette in evidenza il rally partito a marzo e l'accelerazione delle ultime sedute, grazie alla quale il titolo ha superato il lato alto del canale che aveva contenuto il rialzo sin da inizio giugno. Le quotazioni stanno ora attaccando la resistenza rappresentata dalla linea ribassista tracciata dal record storico di fine maggio 2020 a 211,80 euro e passante per il massimo di novembre a 207,60, attualmente in transito per area 200. Una vittoria confermata in chiusura di seduta su questo riferimento lancerebbe i prezzi verso 207,60 e 211,80: Sopra questo ultimo livello probabile avvio di una nuova sezione di rialzo in direzione di area 260. Discese sulle ex resistenze a 189-190 non desterebbero preoccupazioni, mentre la violazione di 183,80 (minimo di giovedì scorso) darebbe il via a un movimento correttivo verso 178 e 166-167.

(Simone Ferradini)