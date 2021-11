La variante del Covid scoperta in Sudafrica spinge in ribasso azioni e Petrolio. Per Milano la peggiore settimana degli ultimi 13 mesi.

RENDIMENTO PORTAFOGLIO ITALIA 2021 +41,60%

Arriva direttamente dal Sudafrica la nuova mina che ha colpito e affondato i mercati di tutto il mondo in particolar modo nella seduta di venerdì scorso; si tratta di una nuova variante di Covid-19 che prima dal Botswana e poi dal Sudafrica è già arrivata in Israele ed in Europa con alcuni casi in vari Paesi.

In questo contesto il "sentiment" degli investitori, che già doveva fare i conti con il cambiamento delle politiche monetarie da parte delle Banche Centrali, vira al ribasso con una volatilità che si porta sui massimi degli ultimi mesi in scia ad un +54% registrato nell'ultima giornata dell'ottava.

Sul mercato delle valute l'Euro nei confronti del Dollaro rimbalza nei pressi dei target ribassisti segnalati la scorsa settimana in area 1.118 chiudendo nei pressi degli 1.13 anche se sarà solo con il break degli 1.137 che si avrebbe un segnale di forza.

La paura di una frenata dell'economia globale ha avuto un impatto anche con i prezzi del Petrolio con il WTI che, in caso di discese sotto i 67$, potrebbe proseguire la sua fase correttiva verso i minimi di Agosto situati nei pressi dei 62$ al barile.

L'analisi del FTSE Mib

Anche per il nostro indice principale è stata una settimana difficile (-5.43% e peggiore ottava degli ultimi 13 mesi) con i prezzi che, scendendo sotto gli ex massimi di Agosto, chiudono sui 25850 punti a contatto con la trendline rialzista che parte dai minimi del 2021;

senza dubbio almeno nel breve peggiora il quadro grafico del FTSE Mib che in caso di discese sotto la trendline rialzista potrebbe proseguire la sua correzione in direzione dei prossimi supporti posti in area 25300-25350 punti.

Al rialzo segnali di forza si avrebbero solo con ritorni oltre i 26650 punti.

Tra i titoli la correzione in corso potrebbe portare alcuni di essi, dall'ottima forza relativa, su alcuni livelli interessanti: è il caso di STM, AMPLIFON, WIIT e SALCEF

