Domanda molto bassa per il Paxlovid, il farmaco antivirale messo a punto da Pfizer. Contagi in calo e controindicazioni su altri medicinali le cause.

Rischia di rivelarsi un flop il trattamento antivirale per il Covid prodotto da Pfizer. Al momento attuale i contratti di vendita siglati sono una frazione della produzione prevista per quest'anno. Il forte calo dei contagi sembra essere la causa principale, ma non l'unica.

Non decolla la pillola Pfizer contro il Covid

Sorprendentemente bassa la domanda di Paxlovid, il trattamento antivirale per il Covid prodotto da Pfizer. La pillola sembrava poter essere l'arma definitiva contro la pandemia, in cooperazione con i vaccini. I test condotti prima dell'ok delle autorità alla commercializzazione evidenziavano infatti un'efficacia di circa il 90% contro il rischio di ospedalizzazione o morte per i soggetti fragili. Pfizer prevede di produrre 120 milioni di cicli completi del Paxlovid entro fine 2022. Un ciclo completo equivale a 5 giorni di trattamento, ogni giorno devono essere assunte 3 pastiglie per due volte: in totale 30 pastiglie.

Domanda scarsa per il Paxlovid

A inizio marzo Pfizer aveva siglato contratti per la fornitura di quasi 30 milioni di cicli, quasi tutti con Paesi ad alto reddito, tra cui gli USA che da soli ne hanno acquistati 20 milioni. Meno di un mese fa l'accordo con l'UNICEF per la fornitura di 4 milioni di cicli a Paesi poveri. Pfizer prevedeva una domanda di 250 milioni di cicli. Al momento però sembra difficile che le richieste riescano a raggiungere questa cifra: anzi, è possibile che la produzione attesa dal gruppo farmaceutico riesca a coprire ampiamente la domanda. Secondo quanto appreso da Reuters pare infatti che solo una minima parte delle dosi consegnate del farmaco sia stata utilizzata. Negli USA sono stati distribuiti 1,5 milioni di cicli ma ne restano 0,5 disponibili. In Giappone a fine marzo erano stati usati solo 2900 cicli contro i 10 mila distribuiti. Nel Regno Unito solo 6mila a inizio aprile e 8300 in Italia.

Perché il farmaco Pfizer non decolla

Tra le cause della scarsa domanda c'è soprattutto il calo delle curve dei contagi. A parte il caso Cina (ma con numeri molto bassi se paragonati alla popolazione) nel resto del mondo i contagi sono in netta flessione. Nell'emisfero nord si va verso l'estate: a meno di colpi di scena fino a settembre-ottobre non dovrebbero esserci nuove ondate e quindi la domanda del farmaco Pfizer è destinata a ridursi ulteriormente. Si segnala anche la scarsa propensione delle persone che manifestano i sintomi della malattia ad utilizzare il Paxlovid: la maggior parte di essi preferisce non assumerlo e curarsi a casa con farmaci tradizionali. Infine, le molte controindicazioni causate dalle interazioni con altri farmaci rendono difficoltoso per i medici prescrivere la pillola Pfizer.

(Simone Ferradini)