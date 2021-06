[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Business del Trading Online : la nuova guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Il protagonista di questo inizio di settimana è di nuovo Lui: il Coronavirus.

Credevamo e, a giudicare dall’allegria con cui si affronta l’estate e si abbassa la guardia, ancora crediamo di esserci liberati di Lui, grazie alla vaccinazione che procede spedita.

Poi guardiamo a quel che succede in Gran Bretagna, uno dei paesi più virtuosi nella vaccinazione, dove il 62% della popolazione ha già ricevuto due dosi, e constatiamo che i contagi ieri sono saliti a 22.800. Erano meno di 2.000 a metà maggio e meno di 10.000 una settimana fa.

E allora ci chiediamo se i vaccini sono veramente efficaci contro la variante Delta, che laggiù è ormai dominante. La risposta è dubitativa: un po’ sono efficaci, ma non abbastanza, dato che circa il 40% dei nuovi contagiati sono vaccinati. Sembra che la vaccinazione sia per ora abbastanza efficace contro le complicazioni che portano ai ricoveri. Infatti un aumento settimanale dei contagi del 70% ha portato solo un incremento delle ospedalizzazioni del 10%.

Però è difficile non sentire un retrogusto piuttosto amaro di fronte a certe notizie. Anche perché in giro per il mondo le curve dei contagi in crescita stanno di nuovo aumentando, specialmente in America Latina (lì il killer è la variante brasiliana) ed in Africa, dove la vaccinazione è ancora ai minimi termini. Ma anche in Asia c’è paura di dover prendere nuove misure restrittive, a poche settimane dalle Olimpiadi in Giappone, mentre persino l’Australia ha già dovuto introdurre lockdown in ampie aree del paese.

In Europa si vive il contrasto stridente tra la voglia di ritorno alla normalità e la certezza statistica che nelle prossime settimane la variante Delta attecchirà in tutta Europa, e che l’evoluzione inglese non sia altro che l’anticipazione di un film che si proietterà in tutta Europa.

I mercati, dopo aver scommesso per tutta la primavera sul ritorno alla normalità, cominciano a chiedersi se, dopo il liberi tutti di luglio e agosto, non rivedremo un autunno come lo scorso anno, con nuove restrizioni e la necessità di riprogrammare i vaccini per renderli efficaci contro le nuove mutazioni.

Perciò ieri sui mercati è tornata un po’ di ansia sui settori economici tradizionali (trasporti, turismo, tempo libero e small cap), unita all’entusiasmo sul settore tecnologico, il farmaceutico ed in generale sullo “stay at home business”, cioè le attività premiate dai lockdown, che avevano dominato il recupero dei listini nel 2020, ma corretto un po’ nella prima metà del 2021, cedendo il testimone al recupero dei settori economici tradizionali.

Per averne una rappresentazione chiara basta guardare la divaricazione delle performance di ieri dei principali indici. Il rialzo del Nasdaq100 in forma smagliante (+1,25%, con ennesimo nuovo massimo storico a quota 14.530), si è contrapposto alle perdite dei due indici più tradizionali Dow Jones (-0,44%) e Russell2000 delle small cap (-0,47%), mentre l’universale SP500 ha chiuso con un rialzo moderato (+0,23%), che ha consentito anche a lui di alzare l’asticella del suo massimo storico fino a 4.292 e di segnare la quinta seduta positiva delle ultime sei.

L’Europa ha pagato il rischio di diffusione della variante Delta e lo scarso peso delle imprese tecnologiche sui listini. La giornata è stata pesante soprattutto sugli indici spagnolo (quasi -2%) e italiano (-1,1%), mentre Eurostoxx50 (-0,75%) è tornato verso il supporto di 4.076, mostrando uno zig-zag che testimonia parecchia incertezza direzionale di breve periodo.

C’è da preoccuparsi?

Per il movimento di medio periodo non direi, dato che sembra ancora saldamente rialzista e dovrebbe portare in estate ancora un rialzo di qualche punto percentuale.

Per il breve qualche ulteriore ribasso di consolidamento non è affatto da escludere.

Anzi, sarebbe anche abbastanza salutare per SP500, poiché gli permetterebbe di effettuare la l’onda 2 correttiva dell’attuale movimento rialzista e preparare il terreno all’onda 3 estiva che dovrebbe essere impulsiva. Per chi ha dimestichezza con la Teoria di Elliott, SP500 sta ancora effettuando (e potrebbe concluderla in questi giorni) l’onda 1 dell’onda (iii) di breve periodo, all’interno dell’onda (3) di medio periodo e dell’onda V di lungo periodo.

L’estate dovrebbe essere ancora rialzista. Ogni calo dovrebbe esaurirsi in fretta e un ribasso più significativo non me lo aspetto prima dell’autunno.

Sempre che il virus non si dimostri più potente dell’euforia comportamentale dei mercati, stimolata dall’innaffiamento monetario della FED.