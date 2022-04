Seduta decisamente pesante ieri per Credem che ha perso terreno per la terza giornata consecutiva.

Credem bersagliato dalle vendite

Il titolo, dopo aver ceduto poco meno di mezzo punto percentuale in avvio di settimana, ieri è stato travolto dalle vendite.

A fine sessione Credem si è fermato a 5,88 euro, con un tonfo del 3,61% e quasi 390mila azioni, al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 330mila.

Credem: il 6 maggio la trimestrale. Le attese di Equita SIM

La banca emiliana sarà chiamata il prossimo 6 maggio a presentare i risultati del primo trimestre di quest'anno.

Gli analisti di Equita SIM si aspettiamo un net interest income in calo del 3,5% trimestre su trimestre, principalmente per effetto calendario e per i costi legati alla recente emissione del green senior preferred da 600 milioni di euro, mentre +10,6% su base annua per il consolidamento di CariCento.

Atteso un livello di commissioni nette solide e in crescita rispetto allo scorso anno, con un incremento dl 5%, mentre sequenzialmente, con una flessione del 25% su base trimestrale, il trend sconta l’assenza di commissioni di performance e un effetto negativo sulle masse a causa dell’andamento dei mercati.

Sotto la linea operativa gli analisti di Equita SIM si aspettano maggiori versamenti al fondo di risoluzione unico, e un costo del rischio a 14 punti base, rispetto alla guidance 2022 di 20-25 basis points.

Credem: i numeri previsti nel primo trimestre

In particolare, per il primo trimestre di quest'anno, gli analisti di Equita SIM si aspettano da Credem un utile netto pari a 44 milioni di euro, in calo del 29% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Il net interest income, come detto prima, è visto in calo del 3,5% a 130 milioni di euro, mentre le commissioni nette dovrebbero scendere del 25% a 180 milioni di euro e l'utile operativo del 14% a 102,4 milioni di euro.

In attesa dei dati ufficiali del gruppo, gli esperti hanno effettuato un leggero aggiustamento delle stime.

Credem: Equita SIM rivede stime e target price

L'utile netto 2022 è visto a 196 milioni di euro rispetto ai 213 milioni precedenti, principalmente per un leggero aumento del costo del rischio a 30 punti base rispetto ai 25 basis points indicati in precedenza, per incorporare un approccio più conservativo alla luce delle recenti revisioni delle stime macro.

La previsione di utile netto è stata rivista al ribasso anche per una riduzione delle commissioni nette, tagliate del 2%, per incorporare effetto mercato negativo sulle masse per andamento mercati.

Sul 2023-2024 l'utile è visto rispettivamente a 209 e 242 milioni di euro, per riduzione commissioni nette in parte compensato da miglioramento del net interest income.

Resta immutata la view bullish su Credem, coperto da Equita SIM con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo ridotto da 7,7 a 7,4 euro.