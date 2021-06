I mercati finanziari continuano a far segnare nuovi massimi a fronte di una economia reale che non cresce. A Wall street e tra gli investitori di tutto il mondo si stà diffondendo la voce di un imminente crollo dei mercati finanziari. In questo articolo proverò ad ipotizzare i 3 cigni neri che potrebbero portare all'esplosione di quella che vine definita da Michael Burry la più grande bolla finanziaria di tutti i tempi.

I mercati finanziari continuano a far segnare nuovi massimi, ma queto stà avvenendo rispetto ad una ripresa economica per quanto riguarda l'economia reale che tarda ad arrivare.

Alla luce di questo è da mesi ormai che si stanno diffondendo voci e timori che la continua crescita dei mercati finaziari sia in realtà "La più grande bolla speculativa di tutti i tempi in tutte le cose" è stata la descrizione di Michael Burry sullo stato dei mercati la scorsa settimana.

Per chi non lo conoscesse Michael Burry è investitore americano, hedge fund manager, e medico.

Ha fondato l'hedge fund Scion Capital che ha gestito dal 2000 al 2008, prima di chiudere l'azienda per concentrarsi sui propri investimenti personali.

Burry è meglio conosciuto per essere stato tra i primi investitori a prevedere e trarre profitto dalla crisi dei mutui subprime verificatasi tra il 2007 e il 2010.

"Tutto il clamore/speculazione sta facendo attirare gli investitori retail prima della madre di tutti i crash", ha twittato un paio di giorni dopo Michael Burry.

Allo stato dei fatti l'obiettivo di questo articolo è provare ad immaginare quale possa essere il detonatore, il fattore scatenante che potrebbe così portare all'esplosione della bolla finanziaria ed al violento crollo dei mercati finanziari.

Ecco i 3 scenari all'apparenza improbabili che nel caso dovessero avverarsi potrebbero far scoppiare la bolla più grande mai vista da quando esistono i mercati finanziari.

Il verificarsi infatti di uno solo di questi tre scenari rappresenterebbe un evento catastrofico per le borse di tutto il mondo e dopo aver visto ciò che è successo con l'emergenza generata dal Covid-19 possiamo affermare che veramente nulla è impossibile. I tre casi dei quale andremo a parlare sono 3 veri e propri cigni neri.

Per chi non lo sapesse il cigno nero è un termine coniato dal trader statista Nassim Nicholas Taleb, scrittore che ha usato proprio questo termine intitolare uno dei suoi libri più venduti "Il cigno nero", il termine stà ad indicare il verificarsi di un evento talmente improbabile ed imprevedibile che porterebbe allo sconvolgimento di un sistema ben collaudo, nel caso dei mercati finanziari ad un vero e violento crollo.

Crollo dei mercati finanziari: scenario 1 pandemia

Attualmente l'emergenza legata al Covid-19 è evidentemente rientrata grazie anche al fatto che le vaccinazioni stanno andando molto bene, le attività stanno riaprendo, il turismo è ripartito, c'è una gran voglia di ritorno alla normalità ed è proprio ciò che stà accadendo.

Insieme a tutto questo si tornerà a muoversi tra stati di tutto il mondo, il turismo fà segnare un sold-out in tantissime località di vacanza in Europa e nel mondo.

Ala luce di tutto questo però si continuano a segnale mutazioni del virus e quindi la comparsa di una serie di varianti dalla variante indiana, all'ultima scoperta poche settimane fa nel regno Unito, la variante delta.

Attualmente i vaccini in uso sembrano essere efficaci nel combattere queste varianti, ma la domanda è:

Se da queste varianti dovesse nascere un virus completamente nuovo resistente agli attuali vaccini facendo ripiombare il mondo nel terrore (nuove restrizioni, si riaprirebbero le ricerche per la scoperta di nuovi vaccini, nuovi lock down, sanità di tutto il mondo ancora una volta al collasso) cosa succederebbe?

Bhe di certo non potrebbe che verificarsi un crollo dei mercati finanziari, delle borse di tutto il mondo.

Infatti anche se possiamo affermare che vista l'esperienza del biennio passato siamo preparati ad affrontare nuove pandemia, oggettivamente il problema grave e che si tornerebbe a bloccare come già accaduto la ripresa economica, con l'economia che ripartirebbe nuovamente a distanza di anni.

Una blocco dell'economia infatti concretamente porterebbe ad una discesa degli investimenti, una diminuzione della fiducia dei consumatori che andrebbero ad effettuare sempre meno acquisti dando inizio ad un periodo di depressione economica già visto nel biennio appena trascorso e dal quale sembrerebbe stiamo uscendo.

Come difenderci da questo caso

Se dovesse verificarsi una nuova pandemia per quanto riguarda i mercati finanziari è chiaro che le aziende da tener d'occhio per un eventuale acquisto sarebbero quelle che investono sull'economia digitale che già ad oggi sono in trend rialzista e che si rafforzerebbero ulteriormente .

Al contrario si dovrebbe scappare a gambe levate allontanandosi il più possibile da tutte quelle aziende che investono nell'economia di tipo "tradizionale" ovvero che si occupano di vendite al dettaglio attraverso reti di negozi su strada o aziende legate al settore del turismo ecc.

Crollo dei mercati finanziari: scenario 2 Iperinflazione

Questo scenario inizia ad essere sempre piu' chiacchierato e prende di giorno in giorno maggiore credibilità tra i trader ed investitori su a wall street definirlo improbabile non è del tutto appropriato.

Il fenomeno di Iperinflazione è legato agli enormi quantitativi di denaro immesso dalle banche centrali per far fronte all'emergenza di liquidità del mercato al quale non fa fronte una crescita del Pil.

La stessa Europa composta da una serie di nazioni eterogenee tra di loro ha impiegato poco a mettere tutti d accordo, stampando e immettendo nel mercato grandi quantità di denaro (in poco più di un anno il denaro circolante in tutta l'Europa è aumentato del 12% passando da 12,500,000 a 14,000,000).

La domanda quindi è :

Siamo vicini all'iperinflazione?

Potrebbe essere e se dovesse verificarsi non potrebbe anche qui che manifestarsi attraverso un violento crollo dei mercati finanziari e delle borse di tutto il mondo.

Per capire la gravità di un fenomeno iperinflazione dobbiamo capirne il significato.

L'iperinflazione spiegata ai bambini

Considerando l'obiettivo dell'articolo, senza scendere in inutili tecnicismi, cercherò di semplificarne il significato spiegandolo in modo semplice come se mi stessi rivolgendo ad un bambino.

L'iperinflazione si manifesterebbe nel momento in cui immaginiamo che la ripresa economica tardi ad arrivare il Pil rimarrebbe fermo, non crescerebbe, le banche centrali quindi agirebbero continuando a stampare ed immettere denaro sul mercato non essendo però seguita da un aumento della produttività.

Tutto questo potrebbe quindi portare un aumento violento dei prezzi non accompagnato da un aumento dei salari andremmo così incontro ad una crisi rappresentata da ciò che viene chiamato fenomeno di iperinflazione.

Quanto è probabile il verificarsi di questo evento?

Ad oggi sembra improbabile vista l'uscita dall'emergenza Covid-19 e segni sempre più evidenti di una ripresa economica già in atto.

Crisi legate all'iperinflazioni sono terrificanti poichè fanno cadere il paese in una profonda depressione economica creando povertà sempre maggiore.

Classici casi di paesi che vivono crisi economiche legate all'iperinflazione sono Argentina o Venezuela in cui da anni la ripresa economica stenta a ripartire, le banche stampano sempre più soldi che a sua volta di anno anno perde sempre più valore, praticamente prezzi di qualsiasi bene alle stelle con stipendi bassissimi.

Come difendersi dall'Iperinflazione

In periodi di iperinflazione le uniche misure che si possono prendere per non cascare nello sconforto e nella povertà assoluta è quello di avere meno denaro liquido possibile poichè come già scritto di anno in anno perderebbe sempre più valore casomai investito nell'acquisto o di azioni a basso rischio, ancora meglio in beni rifugio come per esempio l'oro.

Crollo dei mercati finanziari: scenario 3 Conflitto globale

Nell'immaginario collettivo potrebbe essere giudicato come lo scenario meno probabile, ma se ci riflettiamo bene oggi possiamo dire che viviamo in un mondo tutt'altro che pacifico, questo è dimostrato da tutta quella serie di "micro guerre" presenti in tutto il mondo:

la Russia che invade la Crimea, la Cina che limita le libertà di Hong Kong, le tensioni tra Stati Uniti e Cina o tra India e Cina, i conflitti in Medio Oriente, insomma per il momento siamo lontani da conflitti globali, ma sarebbe da sciocchi essere convinti che ciò non possa accadere considerando il fatto che è già accaduto due volte ed in tempi non troppo lontani, prima guerra mondiale ( 1915-18 ), seconda guerra mondiale ( 1940-45 ).

E quindi in caso di conflitto cosa accadrebbe?

Bhe difficile rispondere con certezza chiaramente anche i questo caso ci sarebbe un crollo dei mercati finanziari e delle borse di tutto il mondo.

E quindi come ci si potrebbe difendere?

Fondamentalmente in due modi, durante una guerra mondiale ci sono vincitori e vinti nazioni che escono perdenti altre che ne escono meglio ed in cui la ripresa economica sarà ben più veloce, inoltre c'è da dire che in periodi di guerra la moneta vale quasi zero.

Quindi quello che si potrebbe fare e diversificare gli investimenti per area geografica e soprattutto acquistare il bene rifugio per eccellenza, l'oro che in tempi di crisi economica subisce sempre rialzi violenti.

Siamo arrivati alla fine di questo articolo che potrebbe sembrare provocatorio a causa dei tre scenari descritti, ma che nonostante lontani vi invito a tenere comunque in considerazione, la storia è piena di "cigni neri" più volte ci ha dimostrato che dobbiamo essere pronti a tutto, cigni neri descritti nel libro il Cigno nero di Nassim Nicholas Taleb un libro che tutti da filosi ad appassionati di finanza per finire a chi comunque si occupa di gestire soldi, di terzi, propri o del proprio nucleo famigliare non può non leggere.