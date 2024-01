D’Amico Int. Shipping giù: focus su dichiarazioni AD

D’Amico Int. Shipping ha chiuso gli scambi nuovamente in calo, per nulla sostenuto dalle parole del CEO.

A dispetto della chiusura positiva registrata dagli indici di Piazza Affari, diversi titoli sono scesi in controtendenza oggi.

D’Amico Int. Shipping in rosso anche oggi

Tra quelli che fanno parte del Ftse Italia Star troviamo anche D’Amico Int. Shipping che, dopo aver concluso la sessione di venerdì scorso con un lieve calo dello 0,17%, ha perso terreno anche oggi, peraltro in maniera più decisa.

A fine giornata, infatti, il titolo si è presentato a 5,87 euro, con una flessione dell’1,84% e e oltre 260mila azioni passate di mano, al di sotto della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 370mila.

D’Amico Int. Shippig oggi è finito sotto i riflettori, sulla scia dell’intervista rilasciata a Milano Finanza dal CEO del gruppo.

D’Amico: focus su blocco transiti nel Mar Rosso

L’AD Paolo D’Amico ha dichiarato che le navi della società con contratti a tempo determinato continuano a transitare dal Mar Rosso, in quanto la rotta è decisa dai noleggiatori.

Sui contratti spot, D’Amico Int. Shipping ha deciso di evitare il Mar Rosso. Dai risultati del terzo trimestre del 2023, è emerso che la quota di navi a contratto fisso era pari al 25% sul 2024.

Nel corso dell’intervista, il CEO ha dichiarato che i prezzi spot dal Medio/Estremo Oriente assisteranno probabilmente ad un ulteriore aumento in funzione dei maggiori costi anche se non completamente traslabili.

Il rialzo dei costi riguarda le spese di assicurazione e i bonus per l’equipaggio.

D’Amico: impiego di capitale

Quanto all’impiego di capitale, D’Amico Int. Shipping dispone di una forte liquidità di cassa che verrà usata in parte per ridurre ulteriormente il debito e per valutare l’acquisto di navi, anche non nuove.

La remunerazione degli azionisti è in miglioramento e una cedola intermedia nel 2024 è probabile dopo i 20 milioni di euro interim a novembre 2023.

Parlando di strategia, l’AD del gruppo ha detto che D’Amico Int. Shipping starebbe guardando a nuove soluzioni energetiche come il trasporto di idrogeno sotto forma di ammoniaca o il trasporto della CO2.

D’Amico Int. Shipping: la view di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM ritengono che la scelta dell'industria dei trasporti marittimi di evitare il percorso dal Mar Rosso per i carichi di greggio/prodotti, allunghi i tempi logistici e possa provocare ulteriori pressioni al rialzo sui noli se la condizione persistesse.

La stima degli analisti di noli spot 2024 è conservativa e pari 23.500 dollari al giorno, rispetto ai livelli della fine dell’anno di oltre 40mila dollari giornalieri.

Per cui gli esperti ritengono che le loro stime abbiano ulteriore spazio di revisione in positivo, segnalando che più o meno 1.000 dollari di noli stop al giorno corrispondono a un utile netto di più o meno 9,1 milioni di euro nel 2024.

La SIM milanese ritiene che anche nel corso di quest’anno il titolo D’Amico Int. Shipping possa beneficiare di fondamentali solidi, abbinati a una forte generazione di cassa, di un deciso deleverage e di valutazioni attraenti, con un rapporto prezzo-utili 2024 pari a circa 8 volte e un multiplo prezzo-NAV di 0,6 volte.

Non cambia intanto la view della SIM milanese, che su D’Amico Int. Shipping ribadisce la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 6,8 euro.