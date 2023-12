Piazza Affari: forte rally per un titolo da star

Nel paniere dello Star oggi si è messo in evidenza un titolo che è scattato con decisione in avanti.

A dispetto della conclusione negativa del Ftse Italia Star, che ha ceduto un punto percentuale in questa prima seduta della nuova settimana, la giornata è stata positiva per diversi titoli di questo paniere.

D’Amico Int. Shipping in forte rally

Tra gli altri si è messo in evidenza D’Amico Int. Shipping che ha vissuto una giornata brillante, guadagnando terreno per la terza sessione di fila.

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di venerdì scorso con un rialzo di quasi tre punti percentuali, ha messo a segno un progresso decisamente più corposo oggi.

A fine giornata, infatti, D’Amico Int. Shipping si è fermato a 5,67 euro, con un rally del 5,59% e volumi di scambio intensi, visto che sono passate di mano oltre 620mila azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 340mila.

Alcune compagnie sospendono i trasporti navali nel Mar Rosso

Nel fine settimana alcune compagnie di navigazione, tra cui le maggiori nel container- shipping come MSC e Maersk, hanno dichiarato che eviteranno il Canale di Suez, dato che i militanti Houthi in Yemen hanno intensificato gli assalti alle navi commerciali nel Mar Rosso.

Secondo quanto riportato venerdì dal Financial Times, anche Maersk Tankers, la divisione che si occupa di trasporto di greggio e prodotti raffinati, ha dichiarato che avrebbe dirottato i carichi attorno all'Africa per evitare la rotta.

D’Amico Int. Shipping: la view di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM ritengono che la scelta di evitare il percorso dal Mar Rosso dei carichi di greggio/prodotti allunghi i tempi di trasporto e possa provocare ulteriori pressioni al rialzo sui noli se la condizione persistesse.

Nel primo semestre del 2023, nel canale di Suez sono transitati giornalmente 8,8 milioni di barili di greggio e prodotti raffinati. circa il 12.5% degli scambi via mare. L’introduzione dell’embargo alla Russia sull’export di greggio/prodotti aveva provocato un forte incremento della domanda in tonnellate-miglia per l’incremento della percorrenza dei carichi di greggio ed in particolare di prodotti raffinati.

La scorsa settimana i noli della classe MR eco erano oltre 50mila dollari al giorno.

Equita Sim fa sapere che la sua ipotesi per i noli spot del quarto trimestre 2023 è pari a 28mila dollari al giorno e per il 2024 a 22mila dollari al giorno.

Gli utili di D’Amico Int. Shopping sono esposti positivamente a questo fenomeno. Nei risultati del terzo trimestre di quest’anno, la società indicava che il 25% della propria capacità di trasporto era contrattato e il restante 75% esposto ai noli spot.

D’Amico Int. Shipping: ecco perché è un titolo buy

Gli analisti di Equita SIM ritengono che anche nel 2024 il titolo possa beneficiare di fondamentali solidi abbinati a una forte generazione di cassa, di un deciso deleverage e di valutazioni attraenti.

Confermata la view positiva su D’Amico Int. Shipping che secondo Equita SIM merita una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 6,8 euro.