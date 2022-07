Dopo due sedute decisamente spettacolari, il semaforo è scattato sul rosso anche per Danieli & C. che ieri ha ceduto il passo alle vendite.

Danieli & C. frena dopo due sedute in forte rally

Il titolo, reduce da un rally di quasi il 10% messo a segno in sole due giornate, dopo aver chiuso quella di venerdì scorso con un rialzo di oltre il 5%, iei ha prestato il fianco alle prese di profitto.

A fine seduta Danieli & C. è stato fotografato a 19,52 euro, con un ribasso del 2,4% e oltre 40mila azioni scambiate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a più di 50mila.

Danieli: maxi ordine green da 350 milioni di euro

Danieli ha perso terreno senza beneficiare in alcun modo delle ultime indicazioni arrivate dal fronte societario.

Il gruppo siderurgico Liberty ha assegnato a Danieli un importante ordine per la trasformazione green del proprio impianto di Ostrava in Repubblica Ceca.

In particolare, l’ordine prevede l’installazione di due forni arco elettrici per una capacità produttiva combinata di 3,5 milioni di tonnellate l’anno e dotate della tecnologia Q-One.

Quest'ultima rende possibile un più efficace controllo dei flussi di energia all’impianto, permettendo il collegamento diretto a fonti di energia rinnovabile.

I due forni, che sono attesi entrare in funzione nel 2025, permetteranno una riduzione delle emissioni dell’impianto di più dell’80% entro il 2027 e il valore complessivo dell’ordine è di 350 milioni di euro.

Liberty ha annunciato di aver avviato un tender per lo stesso tipo di forni per il proprio impianto di Galati in Romania, ma non è stata fornita nessuna indicazione sulle tempistiche di assegnazione.

Danieli: Equita SIM parla di una notizia positiva. Ecco perchè

Gli analisti di Equita SIM parlano di una notizia positiva per Danieli in quanto si tratta di un ordine di dimensioni rilevanti, pari al 14% dell’order intake da loro atteso nel 2023 dalla divisione plant-making.

In secondo luogo, l’elevato contenuto tecnologico porta gli esperti a ritenere che la marginalità della commessa sia elevata supportando il percorso di espansione da loro atteso dei margini della divisione plant-making, dall'8,3% del 2021 al 9,5% nel 2024.

Equita SIM parla inoltre di una notizia positiva per Danieli & C. perchè la commessa conferma ancora una volta il forte posizionamento competitivo delle tecnologie a basso impatto ambientale di Danieli nel settore siderurgico.

Gli analisti della SIM milanese evidenziano che il titolo tratta a un multiplo prezzo-utili adjusted a 10-7 volte con riferimento rispettivamente al 2022 e al 2023.

Dopo le ultime novità annunciate dalla società, gli analisti di Equita SIM hanno deciso di non apportare alcuna modifica alla strategia suggerito per Danieli & C.

Nel dettaglio, la raccomandazione "buy" per il titolo resta invariata, con un prezzo obiettivo a 32 euro per le azioni ordinarie e a 22 euro per quelle della categoria di risparmio.