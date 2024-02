Danieli crolla a Piazza Affari, ma arriva un nuovo ordine

Seduta decisamente pesante per Danieli & C. che oggi è stato travolto da forti vendite, tanto da occupare l’ultima posizione nel paniere delle medie capitalizzazione e scendere per la quarta giornata di fila.

Danieli crolla a Piazza Affari

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di venerdì scorso con una flessione di circa un punto e mezzo percentuale, oggi si è posizionato da subito lungo la via delle vendite, accelerando progressivamente al ribasso.

A fine giornata, Danieli & C. si è presentato a 29,05 euro, con un affondo del 5,07% e volumi di scambio molto elevati, visto che sono transitate sul mercato oltre 240mila azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 54mila.

Danieli: nuovo ordine dall’Iraq

Danieli & C. è finito nel mirino dei ribassisti, malgrado il gruppo abbia ricevuto un nuovo ordine dalla società irachena Muhaj Baghdad, relativo ad un nuovo laminatoio da costruire vicino a Baghdad.

Il nuovo laminatoio avrà una capacità di 500mila tonnellate l’anno per la produzione di barre di armatura. Il nuovo impianto è atteso entrare in funzione nel terzo trimestre del 2025.

In una nota diffusa questa mattina Equita SIM ha evidenziato che, come al solito, il valore del contratto non è stato annunciato, ma date le caratteristiche dell’impianto gli analisti pensano si tratti di un ordine di media dimensione.

Non cambia la view della SIM milanese, che su Danieli & C. ribadisce la raccomandazione ”buy”, con un prezzo obiettivo a 36,8 euro.

Danieli: bullish anche la view di Mediobanca Research

Indicazioni positive per il titolo sono arrivate oggi anche da Mediobanca Research, che ha reiterato il rating “outperform”, con un target price a 34 euro.

Commentando un’intervista rilasciata di recente dal CEO Giacomo Mareschi, gli analisti evidenziano che le sue dichiarazioni confermano il posizionamento altamente competitivo del gruppo in merito alla transizione verso l’acciaio verde, che consente di accumulare ordini malgrado il contesto macro caratterizzato da tassi di interesse elevati.