Danieli: un altro segno meno. Focus sulle ultime news

Per Danieli non è di alcun supporto la notizia relativa all’aggiudicazione di un nuovo ordine: ecco i dettagli.

A Piazza Affari non si ferma la discesa di Danieli & C., che anche oggi ha incassato un altro segno meno, scendendo per la quarta seduta di fila.

Danieli ancora in ribasso

Dopo aver archiviato quella di ieri con un calo dello 0,34%, il titolo oggi si è presentato al close a 29,1 euro, con una flessione dello 0,51% e volumi di scambio vivaci, visto che sono transitate sul mercato oltre 100mila azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 54mila.

Danieli: nuovo ordine nella divisione plant-making

Ieri sera la società ha riportato che Azienda Metalli Laminati, produttrice italiana di fogli di rame laminati, ha assegnato a Danieli la fornitura di un nuovo laminatoio, compresi i relativi servizi di consulenza, installazione e avviamento.

L'impianto è atteso entrare in funzione per l'autunno 2025 e aumenterà la capacità produttiva del cliente di circa 10mila tonnellate l'anno, destinate alla produzione di scambiatori di calore.

Equita SIM evidenzia che il comunicato non riporta dettagli quantitativi, ma date le caratteristiche, gli analisti ritengono si tratti di un ordine di piccole dimensioni.

Non cambia la strategia bullish della SIM milanese, con la conferma di una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 36,8 euro.

Danieli sotto la lente di Mediobanca Research

Positivo anche il giudizio di Mediobanca Research, che su Danieli ha un rating “outperform”, con un target price a 34 euro per le azioni ordinarie e a 23,8 euro per quelle di risparmio.

Gli analisti evidenziano che la commessa annunciata dal gruppo è la terza aggiudicata nel business del ramge nel corso degli ultimi cinque mesi.

A detta degli esperti, si tratta di un piccolo contributo al portafoglio ordini.