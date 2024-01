Danieli corre: passo in avanti per nuovo impianto a Piombino

Chiusura di giornata brillante per Danieli & C. che, dopo essersi lasciato alle spalle la giornata di ieri con un frazionale rialzo dello 0,17%, oggi ha messo a segno un bel rally.

Danieli in rally

Il titolo si è presentato al close a 30,95 euro, poco sotto i massimi intraday, con un rialzo del 3% e volumi di scambio vivaci, visto che sono transitate sul mercato oltre 115mila azioni, più del doppio della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 53mila.

Danieli: protocollo d’intesa su nuovo impianto Piombino

Danieli & C. ha guadagnato terreno dopo che ieri è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Regione Toscana, il comune di Piombino, Metinvest e Danieli, con l'obiettivo di assicurare i presupposti per il rilancio del sito siderurgico di Piombino.

Il protocollo firmato permette di avviare uno studio coordinato di fattibilità del nuovo impianto siderurgico green che il gruppo ucraino Metinvest in partenrship con Danieli intende realizzare a Piombino.

Il nuovo impianto avrà una capacità produttiva di 3 milioni di tonnellate di acciai piani all'anno.

Lo studio di fattibilità partirà subito ed entro 4 mesi è atteso arrivare l'accordo di programma vincolante che definirà la decisione di investimento e i tempi di realizzazione.

Fonti giornalistiche parlano di avvio dei lavori ad inizio 2025 per diventare operativo nel 2027.

Nella nota della società viene indicato che il nuovo impianto sarà sovvenzionato anche dal pubblico, con il ministro Urso che ha indicato l'importanza del progetto per il sistema Italia.

Danieli: la view di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM ricordano che l'investimento potenziale per la realizzazione del nuovo impianto è di oltre 2 miliardi euro.

Danieli sarà fornitore unico della tecnologia del nuovo impianto e parteciperà nell'equity del nuovo impianto con una quota di minoranza, non ancora chiaramente quantificata, ma che dovrebbe essere intorno al 20% con un investimento di Danieli di oltre 200 milioni di euro.

Danieli: ecco perché l’impianto è un catalizzatore positivo

Secondo Equita SIM, il protocollo firmato è un altro importante passo avanti per la realizzazione dell'impianto con le istituzioni pubbliche che si stanno mostrando molto di supporto al progetto.

A detta degli analisti, per Danieli la realizzazione dell'impianto è un catalizzatore positivo e importante.

In primis è un progetto modello in Europa. Si tratta infatti di uno dei primi progetti greenfield dotato di tutte le più importanti tecnologie di Danieli in tema di sostenibilità.

In secondo luogo si tratterebbe di un ordine potenzialmente molto grande per la divisione Plant- Making.

Gli analisti non escludono che questo modello di investimento possa essere replicato o che almeno il rafforzamento dei rapporti con Metinvest possa portare a nuove opportunità in Ucraina per Danieli.

Infine, gli esperti di Equita SIM non vedono l'investimento diretto di Danieli nel progetto come un limite, dati i chiari benefici dell'impianto e la solida struttura finanziaria.

Inoltre, la SIM milanese pensa che l'investimento sia temporaneo, con la gestione dell'impianto in mano a Metinvest.

In attesa di novità, gli analisti di Equita SIM mantengono la loro view bullish su Danieli & C., con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 36,8 euro,

Danieli: la view di Banca Akros

A scommettere sul titolo è anche Banca Akros, che oggi ha ribadito l’invito ad acquistare, con un target price a 33,4 euro.

La conferma è arrivata dopo la sigla del protocollo d’intesa con le controparti pubbliche, con gli analisti che parlano di un ordine di grandi dimensioni che conferma il forte posizionamento di Danieli per gli impianti green.