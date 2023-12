Piazza Affari: un titolo a un passo dai massimi di sempre

Seduta positiva per un titolo a media capitalizzazione che oggi si è spinto in avanti, a poca distanza dai livelli più alti di sempre.

Buone notizie per un’azione a media capitalizzazione che a Piazza Affari sale quasi sui top storici.

Danieli & C. in rialzo

La seduta odierna si è conclusa con un bilancio positivo anche per Danieli & C., che ha snobbato l’incertezza del Ftse Italia Mid Cap, mettendo a segno un buon progresso.

Il titolo ieri ha terminato gli scambi sulla parità e oggi ha imboccato con decisione la via dei guadagni.

Danieli & C. a un soffio dai massimi storici

A fine seduta, Danieli & C. si è fermato a 29,4 euro, con un rialzo del 2,62% e volumi di scambio vivaci, visto che sono transitate sul mercato oltre 150mila azioni, più del doppio della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 62mila.

Nell’intraday il titolo ha toccato un top a 29,5 euro, poco sotto i massimi storici segnati il 2 novembre 2021 a 29,85 euro.

Danieli: nuovo ordine per un impianto in Turchia

Il gruppo turco Habaş ha assegnato a Danieli un ordine per un nuovo impianto siderurgico da costruire vicino a Izmir in Turchia.

Il nuovo impianto avrà una capacità produttiva di 0,9 milioni di tonnellate di acciaio l’anno destinate a soddisfare le sempre crescenti esigenze dell'industria dell'imballaggio sia per applicazioni alimentari che non alimentari, nonché la domanda di lamiere sottili.

Il nuovo complesso opererà con apparecchiature e sistemi di controllo elettrici Danieli Automation. Il nuovo impianto entrerà gradualmente in funzione dalla fine del 2024.

Danieli sotto la lente di Equita SIM

Equita SIM evidenzia che, come al solito, il valore del contratto non è stato annunciato, ma considerate le caratteristiche del nuovo impianto, gli analisti pensano si tratti di un ordine di medie dimensioni per Danieli.

Non cambia la strategia suggerita per il titolo, con una raccomandazione “buy” invariata e un prezzo obiettivo a 36,8 euro.