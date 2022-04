Danone fa pace coi mercati e va in rally a Parigi. Nel primo trimestre crescita delle vendite più netta dal 2014 e sullo sfondo Lactalis in manovra per una possibile offerta.

Danone fa pace con gli investitori (e con i mercati) grazie a una trimestrale segnata dalla crescita delle vendite più netta dal 2014. E il titolo del colosso francese sfiora un rally del 9% a Parigi, nella migliore performance intraday in 17 anni. Il tutto mentre il gruppo, nato oltre un secolo fa a Barcellona, nonostante i positivi risultati ha confermato la guidance sull'intero esercizio (e non l'ha migliorata) a causa delle incertezze legate all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Tuttavia a sostenere gli scambi sono anche le indiscrezioni di La Lettre A, secondo cui Lactalis starebbe valutando un'offerta su alcuni asset di Danone o sull'intera società.

Danone fa pace coi mercati. Rally con offerta di Lactalis sullo sfondo

Danone è reduce da anni tutt'altro che facili. Nel 2020 il titolo aveva perso oltre un quarto del suo valore e lo scorso anno, sotto pressione dei fondi attivisti, aveva dapprima proposto la separazione delle cariche di chairman e chief executive per poi rimpiazzare Emmanuel Faber, che le ricopriva entrambe, rispettivamente con Gilles Schnepp e Antoine de Saint-Affrique. E da un punto di vista finanziario il 2021 di Danone si era chiuso con la profittabilità più bassa dal 2015, a causa della crescita del prezzo del latte, ma anche di packaging e trasporti. Nell'esercizio le vendite erano salite del 3,4% a perimetro costante. E ora il 2022 è iniziato di slancio, con una crescita organica delle vendite del 7,1% annuo, contro il 5,5% del consensus diffuso da Danone stessa.

Crescita vendite più netta dal 2014 e Danone fa pace coi mercati

"Non ci lasciamo trascinare troppo da un buon trimestre ma questo è un inizio lodevole per la nuova strategia Renew Danone. Il pricing è ancora il principale motore di crescita, tuttavia volumi migliori del previsto sono una buona indicazione del potere di determinazione dei prezzi di Danone e un cambiamento rispetto alle sue prestazioni tradizionalmente deludenti" proprio in termini di volumi, hanno sottolineato gli analisti di Rbc Europe, citati da Reuters. La performance migliore è stata quella delle acque minerali, con un balzo delle vendite del 20,5% annuo (15,9% a perimetro costante) e del 10,8% in termini di volumi, grazie al maggiore consumo di brand come Evian complice la riapertura dei ristoranti dopo i lockdown dovuti alla pandemia di coronavirus.

Danone in rally a Parigi. Lactalis valuta offerta su asset o in blocco

Intanto, però, si apre il dossier Lactalis. Per il colosso francese dei latticini, che controlla tra l'altro le italiane Galbani e Parmalat (e da poco più di un anno anche lo storico marchio olandese Leerdammer), probabilmente i business maggiormente complementari sarebbero quelli dei latticini e dei sostituti proteici. Che potrebbero però valere circa 22,7 miliardi di euro, considerando che hanno vendite annuali nell'ordine dei 13 miliardi. "Vedo questa transazione come piuttosto irrealistica. Lactalis dovrebbe mettere sul piazzo una significativa quantità di contante", ha sottolineato Pascal Boll, analista di Stifel citato da Bloomberg. (Raffaele Rovati)