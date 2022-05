Datalogic ieri ha avviato la settimana con una seduta tutta in salita: ecco gli ultimi giudizi espressi dalle banche d'affari.

Tra i titoli che ieri si sono messi in evidenza a Piazza Affari troviamo anche Datalogic che ha chiuso gli scambi in netto progresso.

Datalogic: la settimana parte in rally

Il titolo, dopo essersi lasciato alle spalle la sessione di venerdì scorso con un progresso di poco inferiore al mezzo punto percentuale, ieri è scattato in avanti con grinta.

Datalogic ha terminato le contrattazioni a 9,14 euro, con un rally del 3,45% e oltre 120mila azioni scambiate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 145mila.

Datalogic: focus su dividendo e trimestrale

Il titolo di recente è stato oggetto di attenzione da parte del mercato, visto che lunedì 23 maggio ha staccato il dividendo pari a 0,3 euro per azione.

Ancora prima ha calamitato l'interesse degli investitori sulla scia dei conti del primo trimestre che hanno portato diversi analisti a rivedere il target price.

Datalogic: Equita SIM taglia il target. Spunti dall'ultima call

Si sono mossi in questa direzione i colleghi di Equita SIM che da una parte hanno ribadito il rating "hold" e dall'altra hanno tagliato il prezzo obiettivo da 15,5 a 13,5 euro, complica una riunione delle stime e aumento dei tassi.

Gli analisti hanno anticipato che si prefiggono di analizzare meglio l’evoluzione dello shortage/gross margin che rimangono tra le variabili chiave dell’equity story di Datalogic.

Quanto ad alcuni messaggi emersi dall'ultima conference call, Equita SIM segnala che per il 2022 è difficile dare delle proiezioni precise vista la forte volatilità.

Detto questo, ci si attende un secondo semestre in miglioramento, soprattutto per maggior conversione ordini in vendite, mentre il margine lordo è visto nel 2022 sotto il livello del 2021.

Il secondo trimestre è atteso mostrare un fatturato flat/leggermente in calo anno su anno. per protrarsi dello shortage con un primo margine in percentuale inferiore al primo trimestre ed EBITDA margin sotto il 10%.

Quanto allo shortage, ci si aspetta un miglioramento della disponibilità dei componenti, il 5-10% del totale sono quelli critici, soprattutto dal quarto trimestre 2022, con Datalogic che sta inoltre ridisegnando i prodotti per ovviare ad alcune scarsità.

Datalogic: Equita SIM taglia le stime

Gli analisti di Equita SIM hanno deciso di ridurre le stime di Ebitda adjusted del 2022 e del 2023, rispettivamente dell'8% e del 7%, avvicinandosi maggiormente alle stime di consensus.

Peggiorate le previsioni sul debito 2022-2023 rispettivamente di 36 e 23 milioni di euro, per cash-out M&A e capitale circolante netto più sfavorevole.

Datalogic: la view di Bca Akros e di Intesa Sanpaolo

Cauta la view dei colleghi di Banca Akros che hanno un rating "neutral su Datalogic, con un target price ridotto da 11,5 a 10,2 euro, vista l'incertezza delle condizioni di mercato e della bassa visibilità sulla potenziale ripresa dei ricavi e della redditività nel secondo semestre 2022.

Un taglio anche da Intesa Sanpaolo che ha modificato il fair value da 16 a 14,3 euro, con una raccomandazione "buy" invariata, mentre Kepler Cheuvreux ha un rating "hold", con un prezzo obiettivo passato da 12 a 10 euro, alla luce di un outlook ancora piuttosto complesso.