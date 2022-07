La prima settimana di luglio, dopo il grave passo falso europeo di martedì scorso, ha consentito un discreto recupero ai mercati azionari occidentali, reduci da un semestre e da un mese di giugno decisamente pesanti. I saldi della settimana passata sono stati abbastanza confortanti in tutto il panorama occidentale e in gran parte dell’Asia.

Praticamente solo gli indici cinesi hanno avuto una settimana negativa, anche se non drammatica (Shanghai -0,93%). Non è infrequente osservare agli indici cinesi andare per conto proprio. Sono molti mesi che la correlazione con l’andamento dei mercati USA si è progressivamente ridotta. Dall’Inizio dell’anno la decorrelazione ha subito un’accelerazione, fino a diventare da qualche settimana addirittura una correlazione inversa. Cioè è diventa tendenza degli indici cinesi ad andare spesso dalla parte opposta rispetto a quelli USA.

La scorsa settimana ne è l’ennesima conferma. La performance negativa cinese comunque va confrontata con un mese di giugno molto positivo (+6,7%), che consente, per ora, di classificarla come storno fisiologico. Tuttavia, possiamo escludere che possa diventare l’inizio di una correzione più profonda, dato che negli ultimi giorni qualche segnale di affanno si comincia a rivedere anche in Cina, a causa di nuovi incrementi dei contagi covid, pare anche per colpa di una nuova variante, che ripresentano la possibilità di estesi periodi di lockdown nelle aree focolaio, con le ovvie ricadute negative sulla già bassa crescita economica di quest’anno. Inoltre, preoccupa il nuovo caso di fallimento di Shimao, un importante gruppo immobiliare di Shanghai, mentre gli indici dei prezzi delle case in 100 città cinesi hanno mostrato nel primo semestre cali del -40% rispetto allo scorso anno. Infine, la banca centrale cinese, mentre mostra ancora, a parole, l’intenzione di sostenere l’economia, sta incontrando qualche difficoltà ad iniettare altri aiuti monetari al sistema, dato il comportamento restrittivo attuato da quasi tutte le altre banche centrali nel mondo e qualche segnale di recrudescenza dell’inflazione anche in Cina.

In Europa Eurostoxx50, che rappresenta l’azionario dell’Eurozona, ha portato a casa un incremento settimanale di +1,7%, che è un gran risultato, se pensiamo che martedì sera stava sotto di quasi 3 punti. Soprattutto perché fotografa la capacità di falsificare un brutto segnale di continuazione ribassista fornito proprio martedì sera, quando la chiusura del mercato aveva trascinato l’indice a sfondare i minimi di marzo. L’immediato recupero di mercoledì e l’estensione del rimbalzo per la parte restante della settimana consentono di tollerare lo scarabocchio ribassista di martedì e, per ora, ignorarlo come una semplice sbavatura.

Anche in USA i saldi settimanali sono stati positivi, sia per l’indice principale SP500 (+1,94% settimanale) che soprattutto per il tecnologico Nasdaq100 (addirittura +4,66% di rialzo settimanale). Quest’ultimo sembra avere abbastanza fretta di scrollarsi di dosso l’appellativo di “pecora nera” dell’azionario, acquisito durante il terribile semestre ribassista con oltre il 30% di calo dai valori di inizio 2022 e da qualche settimana sovraperforma nettamente l’indice principale.

Però la buona performance settimanale dell’azionario occidentale è stata sufficiente ad allontanare gli indici dal baratro dei minimi di giugno (di marzo per l’Europa), ma non a generare un segnale di inversione di tendenza.

Infatti, il rimbalzo di quasi tutti gli indici occidentali si è fermato più o meno vicino ai massimi da cui è partita la scivolata dell’ultima settimana di giugno. Questi massimi debbono essere superati per fornire un segnale tecnico di inversione di tendenza di breve termine, in grado di innescare un recupero più consistente. Nessun indice in occidente è riuscito finora a superarli, mentre in Asia solo l’indice indiano ce l’ha fatta.

Venerdì poteva essere la volta buona per gli indici USA, ma l’ambiguo dato sul mercato del lavoro americano ha confuso nuovamente le idee sulla FED.

Per tutta la settimana si era affacciata la convinzione che i dati sull’inflazione USA in fase di stabilizzazione, uniti a qualche segnale di indebolimento dell’economia americana, giunto da qualche indicatore anticipatore, avrebbero forse attenuato la furia restrittiva della FED nella riunione di fine luglio. Ma venerdì la creazione di posti di lavoro non agricoli in giugno è stata piuttosto forte ed ha scompaginato questo scenario di debolezza del ciclo. Con 372.000 buste paga non agricole create in giugno, oltre 100.000 in più delle attese, e con la media degli ultimi 3 mesi vicina a 400.000, il mercato del lavoro non rivela alcun segno di cedimento.

E, siccome questo dato, benché recepisca in ritardo i cambiamenti del ciclo, è molto seguito dalla FED per misurare la solidità dell’economia USA, la FED potrebbe trarne un “via libera” ad aumenti aggressivi dei tassi, convinta che l’economia USA li possa sopportare senza troppi problemi.

Gli indici azionari USA hanno così tirato il freno nella incerta seduta di venerdì ed hanno rinunciato ad attaccare i massimi di fine giugno.

Perciò il compito è passato alla settimana entrante, che oggi dovrà già fronteggiare il contraccolpo di una scivolata abbastanza evidente degli indici cinesi, che sembrano voler correggere in modo più significativo.

Insomma: l’intoppo arrivato venerdì a Wall Street ha impedito di cogliere l’attimo favorevole. Ma anche in borsa vale un detto famoso nell’ambito delle conquiste femminili: “Ogni lasciata è persa”. Perciò se il mercato non ha fatto quel che era alla sua portata venerdì scorso, non è detto che abbia ancora intenzione di farlo. Se così fosse il segnale non fornito potrebbe trasformarsi in un segnale contrario. Oggi pertanto occorre molta cautela e non dare nulla per scontato.