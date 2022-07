La scorsa settimana ci ha consegnato la fine del mese, che nel caso di giugno è anche fine del trimestre e del semestre.

Come è stato abbondantemente richiamato dai media finanziari, ma anche da quelli generalisti, per Wall Street, rappresentata dal suo indice principale SP500, si è trattato del peggior semestre dalla fine della grande crisi finanziaria del 2008-2009, con una perdita del -20,6%.

I mercati azionari europei, rappresentati da Eurostoxx50, hanno fatto un punto in meno di calo semestrale. È la terza peggior performance semestrale dal 2009, anche perché in Europa c’è maggior frequentazione degli abissi ribassisti di quanta ce ne sia in USA. Peggio di questo primo semestre 2022 si fece già da ottobre a marzo 2020 e da aprile a settembre 2011.

Tutti i mercati azionari, salvo marginali e specifiche eccezioni (in Europa l’indice portoghese, in giro per il mondo quelli di Turchia e Indonesia), hanno conosciuto, chi più, chi meno, l’onta del ribasso.

Si nota però che, mentre quelli occidentali sono tra i più penalizzati ed ancora molto prossimi ai minimi di questa lunga fase ribassista, in Asia si vede maggior vivacità da parte dell’indice giapponese e di quelli cinesi, che hanno già dato significativi segnali di inversione e sono sulla buona strada per riprendere la scalata ai loro massimi storici.

Abbiamo già motivato la difficile situazione occidentale, alle prese con il quarto difficile tentativo di attraversare la palude dell’orso, con l’aumento delle probabilità che si cada in recessione, indotta dall’aggressività fuori tempo massimo delle banche centrali, che, per combattere l’inflazione, potrebbe strozzare del tutto la capacità di crescita delle economie occidentali e, a soli due anni dalla fulminea recessione indotta dai lockdown, trascinarle nuovamente in una nuova e pericolosa fase recessiva.

L’aumento di tale pericolo è ben visibile nel comportamento dei mercati obbligazionari, che da due settimane hanno ricominciato ad essere comprati, col risultato che i rendimenti sono scesi sul decennale USA dal 3,50% del 14 giugno fino al 2,89% di venerdì scorso. Simile il comportamento dell’obbligazionario europeo, con il Bund tedesco che dal 1,92% toccato il 16 giugno, è sceso fino al 1,22% di venerdì.

I mercati esprimono così un clamoroso voto di sfiducia nei confronti delle banche centrali. È avvenuto proprio mentre al Forum di Sintra, in Portogallo, sia Powell che Lagarde (ma soprattutto il primo) hanno dichiarato che le politiche monetarie aggressive verranno portate avanti a qualunque costo e fino a quando l’inflazione non convergerà verso l’obiettivo di lungo termine, ora lontanissimo, del 2% o poco più.

La risposta dei mercati è stata di ridurre il rendimento sulle scadenze più lunghe, che significa essere sempre più convinti che arrivi la recessione, oppure che le banche centrali saranno costrette, per evitarla, ad ammettere per la seconda volta di aver sbagliato (questa volta sottovalutando la recessione) e, per rimediare, torneranno ad inondare i mercati di liquidità con il Quantitative Easing, magari cambiandogli il nome.

Se questo scenario comincia ad essere interessante per l’obbligazionario, non lo è affatto per l’azionario, perché una recessione probabilmente comporterebbe ulteriori cali sugli indici azionari, a causa della revisione degli utili societari.

Per questo motivo, se è vero che l’azionario avrebbe molta voglia di voltare anch’esso pagina, al ritmo del motto “semestre nuovo, vita nuova”, è anche vero che le condizioni per rimbalzi non effimeri, al momento non ci sono.

Perciò venerdì scorso Wall Street ha fatto quel poco che poteva per cercare di fermare il calo dei giorni precedenti. Ci è riuscita in parte, con un rialzo di SP500 non insignificante (+1,06%), ma che si è fermato una volta arrivato nei pressi di quella resistenza di 3.838 che da un paio di settimane fa da riferimento all’incapacità di svoltare al rialzo dei mercati azionari.

Eurostoxx50 (-0,19%) ha inanellato la terza seduta consecutiva di calo e non ha risentito della voglia di rimbalzo americana.

Oggi sarà una seduta anonima e poco significativa, per la chiusura dei mercati americani per l’Independence Day, la festa riempita di parate dei reduci di guerra e dedicata al rito del barbecue.

Quel che succedere in Europa sarà del tutto precario. In attesa che gli americani digeriscano la grigliata di carne di toro.