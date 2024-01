Diasorin in rosso. Spunti chiave dall’intervista al CEO

Avvio di settimana in calo per Diasorin, che rivede il segno meno dopo due giornate consecutive in salita.

Archiviata la sessione di venerdì scorso con un progresso di oltre due punti percentuali, il titolo quest’oggi sta vivendo una giornata speculare.

Diasorin giù dopo due rialzi

Mentre scriviamo, infatti, Diasorin viene fotografato a 85,18 euro, con un ribasso dell’1,46% e circa 70mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 190mila.

Il titolo finisce sotto la lente sulla scia dell’intervista al CEO del gruppo, riportata sabato scorso da Milano Finanza.

Diasorin: spunti dall’intervista all’AD

L’AD Carlo Rosa ha dichiarato che il mercato americano rappresenta il 50% del fatturato e il 60% dei siti produttivi e di R&D.

Oggi Diasorin ha la dimensione adatta per poter competere negli Stati Uniti, che è il primo mercato per la diagnostica e quello che maggiormente premia l’innovazione;

Dopo due anni, l’integrazione di Luminex in Diasorin è ora completata. La struttura

organizzativa negli Stati Uniti è a regime.

Nel corso dell’intervista è emerso che sul fronte dell’M&A, il management guarda attivamente ad opportunità che potrebbero concretizzarsi già nel 2024.

Luminex ha permesso di avere un rapporto diretto con grandi e piccole società americane che ora Diasorin conosce.

La struttura finanziaria con una leva a fine 2023 di circa 2 volte, e un target a fine 2028 di neutralità di cassa, offre molta flessibilità.

L’acquisizione di Luminex ha permesso un de-risking dell’esposizione alla Cina che oggi rappresenta il 3% del fatturato di gruppo.

In Cina è in corso un processo di in-sourcing tecnologico del biomedicale. DiaSorin ha deciso comunque di restare in Cina dato che è un mercato potenziale enorme.

Diasorin: la view di Equita SIM

Dopo le dichiarazioni dell’AD Carlo Rosa, non cambia la view di Equita SIM che su Diasorin mantiene fermo il rating “buy”, con un prezzo obiettivo a 106 euro, valore che implica un potenziale di upside di quasi il 25% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.