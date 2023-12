Diasorin al vaglio degli esperti dopo il nuovo business plan

Tra le blue chip che oggi si muovono in controtendenza rispetto al Ftse Mib troviamo anche Diasorin.

Diasorin in rialzo sul Ftse Mib

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un progresso di quasi un punto e mezzo percentuali, si spinge in avanti anche oggi, pur mostrando meno vivacità.

Negli ultimi minuti Diasorin si presenta a 91,62 euro, con un rialzo dello 0,33% e oltre 100mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 180mila.

Diasorin: focus sul nuovo piano industriale

Il titolo continua a catalizzare l’attenzione degli investitori dopo che la società ha presentato venerdì scorso a mercato chiuso il suo nuovo piano industriale 2024-2027, con target finanziari sostanzialmente allineati con le attese di Equita SIM a livello di EBITDA e leggermente meglio come free cash flow.

Gli analisti ritengono che il nuovo business plan e i nuovi target finanziari siano credibili, facendo leva su una chiara strategia di espansione del business negli Stati Uniti e sulla pipeline di nuovi test e piattaforme, su cui il management ha ribadito un’alta confidenza sul potenziale commerciale.

Gli esperti di Equita SIM ritengono che il nuovo piano industriale fissi un floor alle stime di breve e medio periodo riducendo in maniera significativa l’incertezza che ha penalizzato il titolo negli ultimi trimestri.

Inoltre, la presentazione ha rafforzato la view degli analisti sulla validità della pipeline di nuovi programmi che nella maggior parte dei casi diverranno visibili a livello di contributo di P&L nel corso del 2024.

Diasorin: la guidance 2024 e i target fino al 2027

La guidance 2024 prevede a cambio costanti ricavi ex Covid in rialzo del 5%-7% e Covid a circa 30 milioni di euro.

Gli analisti stimano che nel mid point la guidance implichi a cambi correnti un fatturato di circa 1,18 miliardi di euro.

L’EBITDA margin adjusted è visto al 2024 al 32%/33%, che implica nel mid point circa 385 milioni di euro a cambi correnti.

Per il periodo 2024-2027, il management si aspetta a cambi costanti, ricavi in crescita a una singola cifra alta o a doppia cifra bassa.

L’Ebitda margin adjusted è visto in rialzo del 36%-37% al 2027, mentre il rapporto debito netto/EBITDA è atteso passare da 2,1 volte del 2023 a -0,1 volte.

Diasorin: Equita SIM aggiorna stime e alza prezzo obiettivo

Gli analisti di Equita SIM hanno aggiornato le loro assunzioni per singole business unit, riducendo la crescita del business molecolare e alzando l’immunodiagnostica.

A livello consolidato, gli esperti hanno sostanzialmente confermato le stime di EBITDA adjusted con il maggiore fatturato compensato da assunzioni più caute sui margini.

La SIM milanese mantiene la view bullish su Diasorin, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo alzato del 2% a 106 euro.

Diasorin: Stifel riduce stime e target

Cauti i colleghi di Stifel, che nei giorni scorsi hanno reiterato il rating “hold” su Diasorin, con un target price tagliato da 93 a 78 euro.

Questa mossa segue una riduzione delle stime per riflettere le nuove ambizioni di Diasorin e così le previsioni di utile per azione sono state tagliate del 23% per l’anno in corso e del 32% per il 2024.

Diasorin sotto la lente di Mediobanca

Non si sbilanciano neanche i colleghi di Mediobanca Research, che sul titolo hanno una raccomandazione “neutral”, con un fair value che passa da 122 a 103 euro.

Dopo la presentazione del piano industriale, gli analisti hanno tagliato le stime sull’Ebitda per il 2024 e il 2025 nell’ordine dell’11%, mentre quelle di utile netto adjusted rispettivamente del 14% e del 18%.