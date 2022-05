La settimana si è conclusa con una seduta positiva per Diasorin che ha guadagnato ancora terreno dopo lo spunto rialzista della vigilia.

Diasorin in rialzo prima del week-end

Archiviata la sessione di giovedì con un progresso di oltre due punti percentuali, ieri il titolo si è mostrato più cauto.

A fine seduta Diasorin si è presentato a 119,15 euro, con un rialzo dello 0,89% e oltre 110mila azioni scambiate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 160mila.

Diasorin: marcatura CE del test molecolare Covid e altre infezioni

Diasorin ha mostrato più forza del Ftse Mib in chiusura d'ottava ed è salito ancora dopo che la società ha annunciato la marcatura CE del test molecolare ARIES Flu A/B & RSV+SARS- CoV-2 per l’identificazione e la differenziazione dei quattro virus respiratori più diffusi e delle infezioni da essi generate.

Il test sarà eseguibile sulla piattaforma ARIES e permetterà l’analisi contemporanea di fino a 12 campioni nasofaringei.

I risultati, generati in un unico passaggio automatizzato a partire da un singolo campione del paziente, saranno forniti in circa 2 ore e permetteranno di effettuare la diagnosi dello specifico agente patogeno causa della malattia, o identificare potenziali casi di co-infezione.

Diasorin: Equita SIM commenta le ultime notizie

Gli analisti di Equita SIM parlano di una notizia positiva per Diasorin che amplia la propria offerta diagnostica sulle piattaforme molecolari lowplex con un test rilevante soprattutto nella stagione influenzale.

Gli esperti della SIM milanese ricordano che con i risultati del primo trimestre la società ha rivisto al rialzo la guidance di fatturato 2022 da test Covid-19 da circa 150 milioni a 150/180 milioni di euro, per effetto dell’andamento delle vendite nel primo trimestre migliore delle attese.

Gli analisti di Equita SIM fanno sapere che nelle loro stime stanno assumendo un contributo Covid-19 di 168 milioni di euro nel 2022.

Non cambia intanto la view della SIM milanese che su Diasorin ribadisce una strategia bullish, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 160 euro.

Diasorin: la view di Banca Akros e di Intesa Sanpaolo

A scommettere sul titolo è anche Banca Akros che ieri ha reiterato il rating "buy", con un target price a 175 euro, valore che implica un potenziale di upside di quasi il 47% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Commentando l'annuncio relativo alla marcatura CE del nuovo test molecolare per l’identificazione e differenziazione delle infezioni da SARS-COV-2, RSV, influenza A e B, gli analisti di Banca Akros parlano di una notizia positiva, pur ritenendo che la stessa non avrà impatti rilevanti sul titolo nel breve termine.

Più cauti i colleghi di Intesa Sanpaolo che su Diasorin hanno una raccomandazione "hold" .

Per gli analisti la marcatura è coerente con la strategia del gruppo volta a far leva sul menu di test molecolari per aumentare ulteriormente la sua quota di mercato in Europa.