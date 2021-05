Diasorin ha chiuso in rialzo per la quinta seduta di fila sulla scia delle notizie diffuse nelle ultime ore.

Un altro piccolo segno più per Diasorin che oggi ha terminato gli scambi in luce verde per la quinta seduta consecutiva.

Diasorin: segno più per la quinta seduta di fila

Il titolo, dopo aver guadagnato ieri quasi un punto e mezzo percentuale, oggi si è mostrato decisamente più cauto, fermandosi appena sopra la parità.

A fine giornata Diasorin è stato fotografato a 144,15 euro, con un rialzo dello 0,1% e oltre 260mila azioni trattate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 250mila.

Diasorin: test LIAISON SARS-CoV-2 ottiene l’EUA in USA

Ieri, DiaSorin ha annunciato di aver ottenuto l’approvazione ad uso di emergenza (EUA) dall’FDA per il test LIAISON® SARS-CoV-2 TrimericS IgG, in grado di determinare in modo qualitativo e semiquantitativo la risposta immunitaria contro la forma trimerica della proteina spike del SARS-CoV- 2 in campioni di siero o plasma.

Il test era già disponibile nei Paesi che accettano la marcatura CE dall’11 gennaio 2021 e viene eseguito sulle piattaforme della famiglia LIAISON, oltre 8mila >8k in tutto il mondo, in grado di elaborare fino a 171 test all’ora.

Diasorin: la view di Equita SIM

Gil analisti di Equita SIM parlano di una notizia positiva per Diasorin, ma attesa: durante la conference call dei risultati del primo trimestre di quest'anno, il management aveva indicato di attendersi un contributo a livello di fatturato dai test sierologici/antigene Covid-19 tra 5 e 7 milioni di euro al mese nel 2021, pari ad un contributo complessivo tra 60 e 84 milioni di euro per l’intero 2021.

Diasorin: nuovo test molecolare pe le varianti Covid-19

Diasorin ha inoltre annunciato questa mattina il lancio del nuovo test Simplexa SARS-CoV-2 Variants Direct per l’identificazione e la distinzione di quattro mutazioni del SARS-CoV-2 associate alle varianti del virus attualmente in circolazione.

Il test permette di semplificare e accelerare il processo di pre-selezione dei campioni positivi che hanno bisogno di ulteriori analisi, massimizzando l’efficacia dei programmi di monitoraggio per la diffusione delle varianti del COVID-19 più preoccupanti.

Il kit di vendita del test è composto da reagenti pronti all’uso, da utilizzare con la tecnologia del Direct Amplification Disc sul LIAISON MDX.

Il nuovo test ad esclusivo utilizzo nell’ambito della ricerca e non deve essere utilizzato come test diagnostico.

Anche in questo caso, Equita SIM evidenzia che si tratta di una notizia positiva per Diasorin che dimostra la capacità del gruppo di innovare rapidamente e di rafforzare il posizionamento della società nel business molecolare.

Gli analisti ritengono tuttavia che l’impatto potenziale dal nuovo test sulle stime di Diasorin possa essere limitato, dato lo specifico utilizzo per il monitoraggio della diffusione delle varianti di Covid-19 in ambito di ricerca.

Immutata intanto la strategia di Equita SIM che su Diasorin mantine invariato il rating "hold", con un prezzo obiettivo a 151 euro.