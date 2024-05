Diasorin ancora su dopo la trimestrale. La view dei broker

Ancora una seduta in salita per Diasorin che anche oggi ha guadagnato terreno, salendo per la terza giornata di fila.

Il titolo, dopo aver archiviato la sessione di venerdì scorso con un rally di oltre il 5,5%, anche oggi si è spinto in avanti.

Diasorin chiude ancora in rialzo

Diasorin si è fermato a 101,35 euro, con un vantaggio del 2,85% e volumi di scambio vivaci, visto che sono transitate sul mercato oltre 4400mila azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 200mila.

Il titolo calamita ancora gli acquisti dopo la diffusione dei conti del primo trimestre, chiuso con un utile netto reported in rialzo del 10% a 46 milioni di euro, mentre il fatturato si è attestato a 289 milioni di euro, invariato a cambi costanti.

L’Ebitda adjusted è calato dell’1% a 97 milioni di euro, al pari dell’Ebit adjusted che si è attestato a 74 milioni, mentre l’indebitamento finanziario netto si è attestato a 776 milioni di euro, contro i 776 milioni di euro di fine 2023.

Diasorin: focus sull’outlook

Il management di Diasorin ha indicato che l’andamento del primo trimestre è coerente con la parte alta della guidance 2024 che, come atteso, è stata confermata.

A cambi costanti, si prevedono ricavi in rialzo del +5%/+7% ex Covid e Covid a circa 30 milioni di euro.

Gli analisti di Equita SIM stimano che nel punto mediano la guidance implichi a cambi correnti un fatturato di circa 1,18 miliardi di euro, un EBITDA adjusted margin al 32%/33% che implica nel punto mediano a cambi correnti a 383 milioni di euro.

Diasorin: il commento di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM parlano di una trimestrale solida e ben superiore alle attese sia a livello di crescita organica che di margini.

Il fatturato è stato migliore delle stime e a livello di mix, tutte le divisioni hanno fatto meglio delle previsioni con le sorprese principali legate al business molecolare e al LTG, in normalizzazione dopo la debolezza del 2023 causa destocking.

Ancora molto solida l’immunodiagnostica che continua a beneficiare del successo della strategia di crescita nel settore ospedaliero statunitense.

EBITDA adjusted significativamente migliore delle attese grazie sia alla maggiore top-line che a solidi margini del 34%, con buon margine lordo al 66,1% e controllo dei costi di vendita/marketing.

Diasorin: Equita SIM rivede le stime

Data la solida partenza d’anno, gli analisti di Equita SIM aumentano la loro stima di crescita organica 2024 ex-Covid dal 6,1% al 7,9%, principalmente per fattorizzare un miglior andamento del molecolare e dell’immunodiagnostica.

Complessivamente, gli esperti alzano le stime di fatturato/EBITDA 2024-2025 del 2% e quelle di utile netto del 3%.

Gli analisti hanno messo mano anche al prezzo obiettivo, aumentandolo del 6% a 112 euro, con una raccomandazione “buy” invariata.

Diasorin: la view di UBS

Una conferma bullish è arrivata anche da UBS, che oggi ha rinnovato l’invito ad acquistare, con un target price a 105 euro.

Per gli analisti la trimestrale di Diasorin ha mostrato un Ebitda adjusted superiore alle attese, accompagnato da una guidance che sembra conservativa.

Diasorin: una promozione da Banca Akros

Buone notizie per Diasorin sono arrivate oggi da Banca Akros che ha migliorato la raccomandazione da “accumulate” a “buy”, con un fair value incrementato da 106 a 116,5 euro.

Gli analisti evidenziando che la redditività del gruppo nei primi tre mesi dell’anno è stata superiore alle attese, rivedendo per quest’anno la stima di Ebitda margin dal 32,5% al 3,33%.