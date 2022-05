Digital value ha avviato la settimana in rally dopo tre sedute in calo: ecco perchè gli esperti invitano all'acquisto.

La nuova settimana è partita tutta in salita per Digital Value che dopo tre sessioni consecutive in calo ha fatto il pieno di acquisti ieri.

Digital Value in rally dopo 3 cali di fila

Archiviata la seduta di venerdì scorso con un ribasso di un punto percentuale, il titolo ieri è scattato in avanti, fermandosi a 72 euro, con un rally del 4,2% e quasi 15mila azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 pari a quasi 12mila.

Digital Value: Equita SIM avvia la copertura con rating "buy"

Digital Value ieri è stato comprato a quattro mani dopo che gli analisti di Equita SIM hanno deciso di avviare la copertura sul titolo con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 95 euro.

A seguito della nuova copertura con giudizio positivo, il titolo è stato inserito dalla SIM milanese nel portafoglio small caps.

Digital Value: le attese per il periodo 2021-2024

Digital Value è uno dei principali attori ICT in Italia e opera come rivenditore e system integrator altamente specializzato, soprattutto in ambito di infrastrutture IT, di prodotti e servizi IT per clientela corporate e pubblica amministrazione di grandi dimensioni.

La società opera tramite 3 divisioni: NextGen Data Centers, Digital Business Transformation e Smart Workplace Transformation.

Nel periodo 2021-2024, gli analisti di Equita SIM si aspettano un tasso di crescita annuale composto dei ricavi nell'ordine del 16% a 875 milioni di euro, del 17% per l'Ebitda a 92 milioni nel 2024 e margine oltre il 10%.

Per l'utile netto adjusted si prevede un CAGR del 19% a 51 milioni del 2024, una cassa netta a 86 milioni nel 2024, dai 21 milioni di euro nel 2021.

Gli analisti di Equita SIM valutano Digital Value sulla base di un multiplo prezzo-utili adjusted al 2023 di 22 volte, con costo dell’equity pari a circa l'8,5% e tasso di crescita al 4%, arrivando ad un target price di 95 euro.

Digital Value: ecco perchè gli analisti hanno una view positiva

Gli esperti hanno iniziato la copertura del titolo con una visione positiva alla luce di vari fattori.

In primis l'esposizione al trend secolare della digitalizzazione, con forti benefici dai progetti del PNRR, in particolare in ambito PA, a cui vengono assegnati oltre 10 miliardi di euro di fondi nel periodo 2021-2026.

In secondo luogo si segnala la maggiore offerta di servizi rispetto ai prodotti, con benefici sui margini solo parzialmente inclusi nelle stime degli analisti.

Da segnalare l'ingresso in nuovi mercati, come il settore finanziario, con spesa in IT pari a 8 miliardi di euro all'anno.

A ciò si aggiunga l'uso di canali indiretti di vendita, tramite collaborazioni con VAR e System Integrator, aprendo una gamma più ampia di clienti.

Quanto alle opportunità M&A, Digital Value ha raggiunto dimensioni sufficienti per diventare un aggregatore in un mercato IT molto frammentato in Italia, ad oggi stimano una capitalizzazione di mercato di Digital Value pari a circa il 2%/3% in Italia.

Equita SIM segnala altresì la resilienza del business anche in scenari economici più sfavorevoli, grazie a clienti di grandi dimensioni con un elevati spending power ed esigenze ICT stabili e prevedibili.

Da evidenziare anche un rapporto diretto/disintermediato di lunga data sia con top vendor internazionali che con grandi clienti importanti, elementi che consentono a Digital Value di essere meno esposta ai problemi supply shortage rispetto ad altri player della catena ICT.