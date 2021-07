[Webinar Gratuito] Clicca qui ORA per scoprire come **GUADAGNARE 50€ OGNI GIORNO in 15 MINUTI senza perdere neanche un'occasione con la MIGLIORE strategia di TRADING su EUR/USD .

Siamo arrivati al giro di boa di metà anno, e forse vale la pena dedicare qualche riga ad una panoramica globale, anche perché ieri i mercati si sono dedicati alle sistemazioni di fine semestre e non hanno fornito indicazioni aggiuntive rispetto a quel che ci hanno comunicato i giorni precedenti. I principali mercati azionari di tutto il mondo possono vantare una performance semestrale unanimemente positiva. Tra i principali quello che ha battuto maggiormente la fiacca nel primo semestre di quest’anno è quello cinese, che da inizio anno è salito di circa il 3%. Un risultato apparentemente in contrasto con l’andamento dell’economia, che risulta l’unica che è riuscita a crescere un po’ persino nel 2020 e che nel 2021 ha già riagganciato i ritmi impetuosi di crescita pre-covid. Meglio sono andati gli altri componenti del gruppo dei BRIC: Brasile oltre +6%, India +10% e Russia, grazie al decollo dei prezzi del petrolio, quasi +20%. Tra gli emergenti meno importanti segnalo la grandiosa performance dell’azionario del Vietnam, che in 6 mesi è cresciuto di quasi +44%. Molto bene sono andati anche i mercati occidentali, mostrando uno slancio che ha consentito agli indici di portarsi anche ampiamente al di sopra dei valori pre-pandemici. I due più eminenti rappresentanti dell’azionario occidentale hanno avuto la stessa performance: l’indice americano SP500 e quello europeo Eurostoxx50 sono entrambi in progresso di circa il +14,5%. In USA il miglior indice è stato il Russell2000 delle small cap (+17%), mentre ha tirato un po’ il freno il Nasdaq, con un rialzo provvisorio di +12,5%. Più che dignitoso, ma assai minore del ritmo mostrato nel 2020. In Europa Francia, Olanda ed Austria hanno fatto meglio di Eurostoxx50, mentre Italia, Germania e Spagna hanno fatto un po’ peggio, ma tutti praticamente con la performance a doppia cifra. Il mese di giugno ha però mostrato una certa divergenza direzionale tra le due sponde dell’Atlantico. Infatti il mese si è concluso assai positivamente per gli indici americani SP500 (+2,22% la performance mensile) e per Nasdaq100 (+6,34%). Invece l’azionario europeo ha rallentato vistosamente ed è riuscito a malapena mantenere il segno mensile positivo su Eurostoxx50 (+0,61%). Una divergenza che deve far riflettere sulle capacità dell’azionario europeo di viaggiare da solo. Se osserviamo l’indicatore che misura il rapporto di forza relativa tra Eurostoxx50 e SP500 (si chiama Spread Ratio ed è la serie dei valori di Eurostoxx50/SP500), osserviamo che la cronica debolezza europea ha raggiunto il culmine quando, ad ottobre dello scorso anno, questo rapporto arrivò al minimo storico di 0,894. Da lì, piano piano, l’Europa azionaria ha messo a segno un progressivo recupero di forza fino al massimo di quest’anno di 0,991, realizzato a marzo. Dopo un momentaneo indebolimento ad aprile, il mese di maggio ha visto un nuovo rigurgito di forza europea, con l’indicatore in grado di riportarsi a metà giugno quasi ai livelli di marzo. Ma la seconda metà di giugno ha cancellato quasi del tutto i progressi delle 30 sedute precedenti. Il comportamento dei mercati ieri ha esplicitato ulteriormente questo concetto: mentre SP500 è riuscito a chiudere l’ultima seduta di giugno con un nuovo massimo storico, che lo ha portato addirittura a violare il livello psicologico di 4.300 punti (nuovo record a quota 4.301), Eurostoxx50 ha mestamente chiuso l’ultima seduta con un deludente -1,05%, che ha portato l’indice europeo a testare nuovamente il minimo del 21 giugno scorso, che è ad un soffio dalla media mobile a 50 sedute. Ieri questo minimo ha tenuto, ma è evidente che l’azionario europeo sta scherzando col fuoco. Con un indice SP500 arrivato quasi all’ipercomprato ed a pochi punti dal bordo superiore del canale rialzista che sta seguendo da inizio maggio, che cosa potrebbe succedere all’azionario europeo se Wall Street decidesse di tirare i remi in barca per un paio di sedute?

Pierluigi Gerbino

Borsaprof.it è un sito di informazione ed analisi per il trading online. Il responsabile e curatore di tutti i contenuti è il Dr. Pierluigi Gerbino, trader dal 1997 e 4° classificato al Campionato Top Trader edizione 2000. Borsaprof.it pubblica apprezzate newsletter per il trading online e l’operatività con Fondi ed ETF. Tiene da molti anni corsi di formazione al trading online in varie località italiane e collabora con importanti siti di analisi ed informazione finanziaria. Per informazioni: Borsaprof.it email gigiger@borsaprof.it Tel. 3398059068.

Per info visita il sito: borsaprof.it