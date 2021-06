Buone new in arrivo, PUBBLICATO: 31 minuti fa

A Piazza Affari anche la seduta odierna non sta riservando nulla di buono per i titoli del settore bancario che viaggiano tutti in rosso, mostrando maggiore debolezza rispetto al Ftse Mib.

Banche in rosso anche oggi a Piazza Affari

Dopo aver chiuso la sessione di ieri calo, con l'unica eccezione di Intesa Sanpaolo, fermatosi a ridosso della parità, oggi i bancari si muovono tutti in negativo.

Ad avere la peggio è Unicredit che arretra dell'1,48%, tallonato da Banco BPM che flette dell'1,42%, mentre Bper Banca scende dello 0,97%.

A poca distanza troviamo Intesa Sanpaolo che mostra un calo dello 0,88%, mentre si difende meglio degli altri Mediobanca, con un ribasso ben più contenuto dello 0,18%.

Banche in flessione con Spread in rialzo, ma BTP a galla

I titoli del comparto non sono aiutati dall'andamento del mercato obbligazionario, dove lo Spread BTP-Bund sale dell'1,58% a 102,8 punti base, mentre i BTP vedono qualche acquisto, con il rendimento del decennale che cala dello 0,38% allo 0,786%.

I bancari di Piazza Affari non trovano inoltre alcun sostegno nelle indicazioni arrivate ieri dal presidente del Supervisory Board della BCE in tema di dividendi.

Dividendi banche: a luglio arriva verdetto BCE su rimozione ban

Da ricordare che lo scorso anno i titoli del settore bancario non hanno pagato la cedola a causa della crisi del coronavirus che ha portato la BCE ha vietare distribuzioni agli azionisti.

A dicembre scorso inoltre l'Eurotower ha raccomandato la sospensione o la limitazione del pagamento dei dividendi e dei piani di buy-back fino al 30 settembre 2021, imponendo comunque dei limiti che hanno previsto la distribuzione solo entro certe soglie.

Già a marzo scorso il presidente Enria aveva lasciato intendere che in assenza di sviluppi particolarmente negative, le banche avrebbero potuto riprendere la loro consueta politica dei dividendi.

Proprio ieri Andrea Enria, presidente del consiglio di sorveglianza della BCE, ha indicato che il 23 luglio l'Eurotower prenderà una decisione in merito alla rimozione dei vincoli sulla remunerazione degli azionisti dopo il 30 settembre.

Enria nel corso di una conferenza online ha dichiarato ieri:

"Metteremo fine alle attuali raccomandazioni sui dividendi bancari, si spera presto. Abbiamo programmato di prendere una decisione al nostro consiglio il 23 luglio e la comunicheremo poco dopo.

E' chiaro che c'è ancora molta incertezza e il rischio di credito non si è materializzato nei libri contabili delle banche, quindi la prudenza dovrebbe essere ancora una stella polare nei prossimi mesi".

Dividendi banche: le attese di Equita SIM

Alla luce del significativo miglioramento delle prospettive economiche e dei progressi delle campagne vaccinali in Europa, gli analisti di Equita SIM ritengono che la rimozione del ban sui dividendi sia probabile.

Gli esperti però evidenziano che rimane da valutare l’atteggiamento della BCE, se favorevole ad un’autorizzazione generalizzata, o se invece permarranno restrizioni valutate caso per caso sulla base dei profili di capitale e redditività dei singoli istituti.

Da questo punto di vista, Enria ha esortato le banche ad adottare misure per migliorare la propria profittabilità, investendo più nel digitale, impostando business model più sostenibili e valutando strategie di consolidamento.

4 blue chips da tenere d'occhio

In caso di rimozione del ban sui dividendi, gli esperti di Equita SIM ritengono che i soggetti che dovrebbero beneficiarne maggiormente siano Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banca Mediolanum e Banca Generali.

Per quanto riguarda in particolare i due gruppi del risparmio gestito, il rendimento potenziale della cedola è del 7,8% per Banca Generali e del 9,1% per Banca Mediolanum.

Dividendi: focus su UNicredit e Intesa Sanpaolo

Nel caso dei due big del settore bancario, si parla di un rendimento potenziale di oltre il 6% per Intesa Sanpaolo e del 6,2% per Unicredit.

Quest'ultimo ha già staccato lo scorso 19 aprile una cedola di 0,12 euro, ma attende ora il responso della BCE dopo aver proposto la distribuzione di oltre 650 milioni di euro tramite buy-back.

Intesa Sanpaolo invece ha staccato il 24 maggio scorso una cedola di 0,0357 euro, ma se arriverà il via libera dell'Eurotower potrà pagare riserve e quindi un altro dividendo di 0,1 euro per azione a valere sugli utili 2020.

Il gruppo guidato da Messina ha parlato anche di un interim dividend sugli utili 2021, con un target payout del 70%.