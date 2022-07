A dispetto dell'andamento negativo registrato dal Ftse Mib, la seduta odierna si avvia alla conclusione all'insegna di una buona tenuta per ENI.

ENI cala, ma meno del Ftse Mib

Il titolo non più tardi di ieri è salito di quasi un punto percentuale, reagendo dopo tre giornate consecutive in calo e oggi ha tentato a più riprese di spingersi ancora in avanti, salvo poi frenare dai top intraday toccati a 11,23 euro.

Negli ultimi minuti ENI si presenta a 11,022 euro, con un calo dello 0,36% e oltre 8 milioni di azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 13 milioni.

ENI più forte del mercato malgrado l'inversione del petrolio

Il titolo si difende meglio del Ftse Mib malgrado l'inversione di rotta accusata dal petrolio che dopo il rialzo della mattinata ha innestato la retromarcia.

Le quotazioni dell'oro nero sono arrivate a superare anche la soglia dei 98 dollari, salvo poi muoversi a passo di gambero e presentarsi ora a 95,65 dollari, con un calo dell'1,11%.

ENI: la trimestrale di Var Energi

ENI intanto si difende meglio del Ftse Mib anche sulla scia delle indicazioni arrivate da Vår Energi che ha pubblicato i risultati del secondo trimestre.

La società norvegese, joint-venture tra ENI e HitecVision, ha chiuso il periodo in esame con un Ebit in volata del 364% a 1,674 miliardi di dollari.

Il flusso di cassa operativo è salito del 17% a 1,535 miliardi di dollari, mentre il free cash flow del 35% a 962 milioni.

ENI: Var Energi alza il dividendo del terzo trimestre

Il dividendo trimestrale di 0,1 dollari sarà distribuito il prossimo 11 agosto e Vår Energi prevede un minimo di 1 miliardo di dollari di dividendi, ovvero circa 0,4 dollari per azione per il 2022, contro la precedente guidance pari a 1 miliardo di dollari.

La previsione si basa sulle attuali condizioni di mercato e la cedola sarà pagata su base trimestrale.

Equita SIM ricorda che a maggio era stato distribuito un dividendo di 225 milioni di dollari per il primo trimestre di quest'anno e ad agosto saranno distribuiti 260 milioni per il secondo trimestre.

La società prevede di pagare in novembre per il terzo trimestre 290 milioni i dollari di dividendi, in aumento del 12% rispetto al secondo trimestre di quest'anno.

ENI: la view di Equita SIM e di UBS. Dividendo da urlo

Non cambia intanto la strategia di Equita SIM che su ENI mantiene una view bullish, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 18,5 euro, valore che implica un potenziale di upside di circa il 68% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

A scommettere su ENI è anche UBS, che ha un rating "buy" e un target price a 17,5 euro: gli analisti evidenziano che il dividend yield, ossia il rendimento del dividendo è pari all'8,3% per quest'anno e all'8,7% per il prossimo.