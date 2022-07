ENI in forte rally dopo i numeri boom del 1° semestre e del 2° trimestre. Aumenta il buy-back, in arrivo il dividendo: il titolo offre un rendimento a due cifre.

Ultima seduta della settimana in gran spolvero per ENI che, dopo aver ceduto circa un punto percentuale ieri, ha imboccato da subito la via dei guadagni oggi, accelerando progressivamente al rialzo.

ENI spicca il volo sul Ftse Mib. Sale anche il petrolio

Negli ultimi minuti il titolo si presenta a 11,594 euro, con un rally del 4,53% e oltre 6 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 13 milioni.

ENI occupa la seconda posizione nel paniere del Ftse Mib, beneficiando della buona intonazione di quest'ultimo e ancor più del buon rialzo del petrolio che sale del 2% a 98,3 dollari.

ENI: i conti dl 2° trimestre e del primo semestre

A favorire la corsa all'acquisto sul titolo sono i conti societari diffusi da ENI che ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto adjusted in forte rialzo da 929 milioni a 3,81 miliardi di euro, mentre il risultato operativo adjusted è più che raddoppiato da 2,05 a 5,84 miliardi di euro.

La produzione di idrocarburi è scesa dell'1% a 1,58 milioni di barili equivalenti al giorno.

Nel primo semestre il gruppo ha riportato un utile netto adjusted in forte ascesa da 1,2 a 7,08 miliardi di euro, mentre l'utile operativo adjusted è passato da 3,37 a 11,03 miliardi di euro.

I ricavi della gestione caratteristica sono volati del 107% a 63,69 miliardi di euro e la produzione di idrocarburi è calata del 2% a 1,62 milioni di barili equivalenti al giorno.

L'indebitamento finanziario netto si è attestato a 12,78 miliardi di euro, in calo rispetto ai 14,32 miliardi di fine 2021.

ENI: l'outlook per il 2022. Riviste alcune stime

Passando all'outlook per il 2022, ENI si aspetta una produzione di idrocarburi pari a circa 1,67 milioni di barili al giorno, in linea con la guidance precedente.

Il gruppo ha rivisto al rialzo le previsioni di nuove risorse esplorative ch dovrebbero attestarsi quest'anno a circa 700 milioni di barili, rispetto all'indicazione precedente pari a circa 600 milioni.

Rivista verso l'alto la stima di cash flow adjusted prima del capitale d'esercizio al costo di rimpiazzo a 20 miliardi allo scenario di 105 dollari al barile, rispetto alla guidance originaria di 16 miliardi allo scenario di 90 dollari al barile.

ENI: aumenta il piano di buy-back. A settembre 1^ tranche dividendo

Sulla scia dei numeri del primo semestre, l'AD di ENI ha dichiarato: "I solidi risultati conseguiti e l'aggiornamento delle nostre previsioni sul mercato di riferimento, ci consentono di migliorare la remunerazione degli azionisti aumentando il programma 2022 di acquisto di azioni proprie a 2,4 miliardi di euro".

Sempre in termini di remunerazione degli azionisti, segnaliamo che già ieri in serata, ENI ha reso noto che il Cda ha deliberato di distribuire la prima delle quattro tranche del dividendi 2022, nella misura di 0,22 euro per azione.

La cedola sarà staccata il prossimo 19 settembre, con messa in pagamento due giorni dopo, il 21 settembre, e rapportata ai prezzi correnti del titolo offre un rendimento pari all'1,89%.

ENI: Equita SIM commenta i conti

Gli analisti di Equita SIM, commentando i conti di ENI parlano di un secondo trimestre superiore alle attese, segnalando in particolare che l'EBIT adjusted è in deciso miglioramento su base annua, principalmente per il segmento Natural Resources, che beneficia dell’incremento dei prezzi degli idrocarburi.

In forte miglioramento anche la divisione R&M e Chimica, grazie ai forti margini di raffinazione. Rispetto alle stime di EBIT, il segmento R&M e Chimica è quello che ha sorpreso positivamente.

ENI: conti hanno implicazioni positive per il titolo

La SIM milanese ritiene che il nuovo set informativo abbia implicazioni positive per il titolo grazie a risultati significativamente migliori delle attese, ma anche all’outlook sulla generazione di cassa implicitamente migliorato di 1 miliardo di euro, oltre alla variazione di scenario sul Brent e Forex.

A ciò si aggiunga il buyback da 2,4 miliardi di euro: la nuova remunerazione per gli azionisti è molto competitiva e pari al 13.5% sulla capitalizzazione di mercato, con un rendimento del dividendo pari al 7,5%, cui si aggiunge il 6% del buy-back.

ENI: bullish la view di Equita SIM e di Banca Akros

Confermata la strategia bullish su ENI che per la SIM milanese merita una raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 18,5 euro.

Anche Banca Akros oggi ha rinnovato l'invito a comprare, con un target price a 16,5 euro, sulla scia dei solidi risultati e della forte generazione di cassa.