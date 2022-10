Il Ftse Mib può ancora fare leva su un doppio minimo per spingersi ben più alto degli attuali livelli.

La settimana di Borsa archiviata ieri si è conclusa con una seduta negativa per i mercati azionari europei.

L'unica eccezione è stata quella del Ftse100 che è salito in controtendenza dello 0,37%, mentre il Dax e il Cac40 sono scesi rispettivamente dello 0,29% e dello 0,85%.

Ftse Mib giù prima del week-end, ma bilancio settimanale è positivo

In rosso anche Piazza Affari dove il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni a 21.567 punti, con un calo dello 0,62%, dopo aver toccato nell'intraday un massimo a 21.643 e un minimo a 21.261 punti.

La flessione dell'ultima seduta non ha pesato più di tanto sul bilancio settimana che è preceduto dal segno più, visto che nelle ultime cinque giornate il Ftse Mib è salito del 3,04% rispetto alla chiusura del venerdì precedente.

L'indice delle blue chip in avvio di ottava ha imboccato subito la via dei guadagni, salendo a testare la soglia dei 21.800 punti, da cui però è stato respinto.

Dopo un ripiegamento verso i 21.400 punti, il Ftse Mib ha provato a risalire, ma dall'area dei 21.750 è tornato indietro, fermandosi al di sopra dei 21.500 punti in chiusura di settimana.

Ftse Mib: un doppio minimo che fa ben sperare

L'indice sta provando a dae un seguito al rimbalzo partito dal bottom di quest'anno, testato nuovamente nella sessione del 13 ottobre.

Alla base di questo impianto rialzista che si sta materializzando da fine settembre troviamo il doppio minimo disegnato in area 20.180/20.190.

Fino a quando il Ftse Mib riuscirà a difende i 21.400 punti prima e in seguito l'area dei 21.250, resterà intatta la possibilità di un'evoluzione rialzista.

Conferme positive si avranno con il superamento dei 21.700/21.800 punti, preludio a un test di area 22.000.

Oltre questa soglia il Ftse Mib punterà ai 22.400/22.500 punti prima e in seguito alla resistenza dei 22.800 punti, ostacolo intermedio da valicare per un approdo in area 23.000, con estensioni fino ai 23.150/23.200 punti.

Ftse Mib: i livelli da tenere d'occhio al ribasso

Come detto prima, segnali di incertezza e di rinnovata debolezza si avranno con discese sotto i 21.400 punti e ancor più oltre i 21.250 punti.

L'abbandono di quest'ultimo livello aprirà le porte a una discesa in area 21.000, sotto cui si guarderà ai 20.800/20.700 punti.

Il cedimento di quest'area porterà il Ftse Mib a testare i 20.500/20.400 punti, ultimo baluardo da difendere prima di un approdo sui 20200/20.180 punti, la cui rottura andrà a invalidare il doppio minimo di cui parlavamo prima.

I maket movers negl Stati Uniti

Sul fronte macro si segnala per lunedì il dato preliminare dell'indice PMI manifatturiero che a ottobre dovebbe calare da 52 a 51,3 punti, mentre l'indice PMI servizi a ottobre è visto in salita da 49,3 a 51,2 punti.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa il dato preliminare dell'indice PMI composito a ottobre è visto in frenata da 48,1 a 47,6 punti, mentre l'indice PMI manifatturiero dovrebbe scendere da 48,4 a 48 punti e l'indice PMI servizi da 48,8 a 48,2 punti.

In Germania l'indice PMI manifatturiero preliminare a ottobre è visto in frenata da 47,8 a 47,2 punti e l'indice PMI servizi da 45 a 44,8 punti.

In Francia per l'indice PMI manifatturiero di ottobre si stima una riduzione da 47,7 a 47 punti e per l'indice PMI servizi da 52,9 a 51,5 punti.

Da seguire in Germania l'asta dei titoli di Stato con scadenza a 5 e a 11 mesi per un ammontare massimo di 3 miliardi di euro per ciascun titolo.

I titoli da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari da segnalare che lunedì Enav staccherà il dividendo nella misura 0,1081 euro per azione.



Da seguire BE che alzerà il velo sui conti del terzo trimestre.