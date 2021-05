[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Business del Trading Online" : la nuova guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Petrolio: chiusura in calo venerdì scorso per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 66,39 dollari, con un calo dello 0,69%. Wall Street: chiusura leggermente positiva venerdì scorso per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti dello 0,19% e dello 0,09%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 13.748,74 punti, in frazionale rialzo dello 0,09%. Oggi la piazza azionaria americana resterà chiusa per la festività del Memorial Day. I dati macro USA Dati Macro ed Eventi Usa: per oggi non sono previsti aggiornamenti macro negli Stati Uniti vista la chiusura di Wall Street. Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa Dati Macro ed Eventi in Europa: focus sulla Germania dove è atteso il dato preliminare dell'inflazione che a maggio dovrebbe salire dello 0,3% dopo lo 0,7% di aprile. In Italia il dato preliminare dell'inflazione a maggio dovrebbe salire dall'1,1% all'1,4% su base annua. I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari Dividendi a Piazza Affari: a staccare oggi il dividendo, che sarà messo in pagamento il 2 giugno, sono Sabaf (0,55 euro), Indel B (,052 euro) ed Euro Cosmetic (0,26 euro). Risultati societari a Piazza Affari: per oggi sono attesi dati dell'esercizio 2020 di Agatos. Assemblee a Piazza Affari: previste le riunioni assembleari per l'approvazione dei dati di bilancio 2020 di Eukedos, Philogen, Softlab, Trevi Group, Monnalisa e Portale Sardegna. Pininfarina: al via l'aumento di capitale che sarà realizzato tramite l'offerta di 27.135.585 azioni ordinarie nel rapporto di una nuova azione ogni 2 azioni possedute, al prezzo unitario di 0,96 euro. L'operazione terminerà il 21 giugno 2021, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 15 giugno.





Davide Pantaleo

Vice-direttore di Trend-online, classe 1978.

Dopo aver concluso gli studi presso il Liceo Classico "Antonio Calamo" di Ostuni mi sono affacciato al mondo della economia.

Da circa un ventennio mi occupo di Borsa e Finanza. Dopo aver svolto per diversi anni l'attività del promotore finanziario, nel 2005 sono entrato nel team di Trend-online con l'incarico di redattore, per diventare in seguito vice-direttore della testata. Tra le altre innumerevoli attività, mi occupo di intrattenere i rapporti con tutti gli esperti, analisti e trader, interpellati quotidianamente da Trend-online.