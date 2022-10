Petrolio: chiusura in rialzo venerdì scorso per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 85,05 dollari, con un progresso dello 0,6%.

Wall Street: chiusura in netto rialzo venerdì scorso per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti del 2,47% e del 2,37%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 10.859,72 punti, con un vantaggio del 2,31%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: si segnala il dato preliminare dell'indice PMI manifatturiero che a ottobre dovebbe calare da 52 a 51,3 punti, mentre l'indice PMI servizi a ottobre è visto in salita da 49,3 a 51,2 punti.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: il dato preliminare dell'indice PMI composito a ottobre è visto in frenata da 48,1 a 47,6 punti, mentre l'indice PMI manifatturiero dovrebbe scendere da 48,4 a 48 punti e l'indice PMI servizi da 48,8 a 48,2 punti.

In Germania l'indice PMI manifatturiero preliminare a ottobre è visto in frenata da 47,8 a 47,2 punti e l'indice PMI servizi da 45 a 44,8 punti.

In Francia per l'indice PMI manifatturiero di ottobre si stima una riduzione da 47,7 a 47 punti e per l'indice PMI servizi da 52,9 a 51,5 punti.

Da seguire in Germania l'asta dei titoli di Stato con scadenza a 5 e a 11 mesi per un ammontare massimo di 3 miliardi di euro per ciascun titolo.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Dividendi a Piazza Affari: previsto per oggi lo stacco del dividendo di Enav nella misura di 0,1081 euro.

Risultati trimestrali: attesi per oggi i conti del terzo trimestre di BE.