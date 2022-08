Petrolio: chiusura in rialzo venerdì scorso per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 90,84 dollari, con un progresso dello 0,46%.

Wall Street: chiusura negativa venerdì scorso per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi dello 0,86% e dell'1,29%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 12.705,21 punti, in calo del 2,01%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: si segnala un solo aggiornamento macro e si tratta dell'indice CFNAI relativo all'attività nazionale che a luglio dovrebbe peggiorare da -0,19 a -0,23 punti.

Risultati trimestrali USA: da seguire dopo la chiusura di Wall Street i conti del secondo trimestre dell'esercizio 2022-2023 che saranno diffusi da Zoom Video Communications dai quali ci si attende un eps di 0,45 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: non sono in agenda dati macro degni di nota e si segnala solo in Germania l'asta dei titoli di Stato con scadenza a 12 mesi per un ammontare massimo di 3 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: in giornata sono attesi i conti del primo semestre di Banca Carige.

Dividendi a Piazza Affari: oggi lo stacco dell'acconto sul dividendo 2023 di BFF Bank nella misura di 0,3709 euro per azione.

Piteco: il titolo sarà sospeso oggi dalle contrattazioni in vista del delisting in agenda domani.