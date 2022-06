Petrolio: chiusura in rialzo ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 119,6 dollari, in progresso dell'1,01%.

Nel pomeriggio è atteso il consueto report sulle scorte strategiche di petrolio da parte del Dipartimento dell'energia statunitense.

Wall Street: chiusura positiva anche ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti dello 0,8% e dello 0,95%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 12.175,23 punti, in progresso dello 0,94%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: oltre all'indice settimanale relativo alle richieste di mutui ipotecari, oggi si conosceranno le scorte all'ingrosso che ad aprile sono attese in rialzo dl2,3% rispetto al 2,7% precedente.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: il dato finale del PIL del primo trimeste dovrebbe salire dello 0,3%.

In Germania si guarderà alla produzione industriale che ad aprile dovrebbe salire dello 0,8% dopo il calo del 3,9% precedente.

In Italia le vendite al dettaglio ad aprile dovrebbero salire del 7,2% su base annua contro il rialzo del 5,6% precedente.

Da seguire in Germania l'asta dei titoli di Stato con scadenza a 10 anni per un ammontar massimo di 4 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: oggi saranno resi noti i conti del primo semestre 2021-2022 di Homizy.

Dividendi a Piazza Affari: oggi saranno pagati i dividendi staccati lunedì 6 giugno da Emak, Tinexta e IndelB.

Debutti a Piazza Affari: oggi Redelfi sbarca a Piazza Affari sul circuito dell'Euronext Growth Milan.

Assemblee a Piazza Affari: prevista per oggi una riunione assembleare di Pierrel per l'approvazione dei dati di bilancio dell'esercizio 2021.