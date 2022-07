Petrolio: chiusura in rialzo anche ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 104,22 dollari, in progresso dell'1,6%.

Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle scorte strategiche USA da parte del Dipartimento dell'energia USA.

Wall Street: chiusura in rally ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti del 2,43% e del 2,76%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.713,15 punti, in rialzo del 3,11%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: oltre all'indice settimanale relativo alle richieste di mutui ipotecari, oggi si conosceranno le vendite di case esistenti che a giugno dovrebbe calare leggermente da 5,41 a 5,4 milioni di unità.

Risultati trimestrali USA: prima dell'avvio degli scambi a Wall Street sono attesi i conti del secondo trimestre di Abbott Laboratories e Biogen con un eps atteso rispettivamente a 1,12 e a 4,1 dollari, mentre a mercati chiusi si guarderà alle trimestrali di Alcoa e Tesla che dovrebbero restituire un eps di 1,83 e di 2,45 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: il dato preliminare della fiducia dei consumatori a luglio dovrebbe peggiore da -23,6 a -25 punti.

In Germania i prezzi alla produzione a giugno sono attesi in rialzo dell'1% rispetto all'1,6% precedente.

Sempre in Germania da seguire l'asta dei titoli di Stato con scadenza agosto 2030 per un ammontare massimo di 1,5 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Dividendi pagati oggi: oggi saranno pagati i dividendi staccati lunedì scorso da Enel (0,19 euro), Iren (0,105 euro) e Gas Plus (0,05 euro).

Risultati societari a Piazza Affari: oggi saranno resi noti i dati relativi ai ricavi del primo semestre di BFC Media, Finlogic, Gismondi 1754 e Rocket Sharing Company.

Assemblee a Piazza Affari: prevista per oggi una riunione assembleare di The Lifestyle Group per l'approvazione del bilancio 2021.

Matricole a Piazza Affari: previsto per oggi il debutto di Imprendiroma all'Euronext Growth Milan.