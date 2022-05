Petrolio: chiusura in netto calo ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 99,88 dollari, con un ribasso del 3,11%.

Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle score strategiche di petrolio da parte del Dipartimento dell'energia.

Wall Street: chiusura contrastata ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones è sceso dello 0,26% e l'S&P500 è salito dello 0,25%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.737,67 punti, in rialzo dello 0,98%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: oltre all'indice settimanale relativo alle richieste di mutui ipotecari, oggi si conoscerà il dato dell'inflazione che ad aprile dovrebbe salire dello 0,2% rispetto al rialzo dell'1,2% precedente, mentre per la versione "core" si stima un aumento dallo 0,3% allo 0,4%.

Risultati trimestrali Usa: prima dell'apertura di Wall Street si conosceranno i conti degli ultimi tre mesi di Alibaba, con un eps di 1,11 dollari, mentre a mercati chiusi si guarderà alla trimestrale di Walt Disney che dovrebbe riportare un utile per azione di 1,07 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: atteso in Germania il dato finale dell'inflazione di aprile che dovrebbe salire dello 0,8% in linea con la lettura precedente.

Sempre in Germania da seguire l'asta dei titoli di Stato con scadenza a 10 anni per un ammontare massimo di 4 miliardi di euro.

Un'ora dopo l'apertura delle Borse UE è in agenda un discorso di Christine Lagarde, presidente della BCE.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: oggi saranno resi noti i conti del primo trimestre di Hera, Mediobanca, Terna, Poste Italiane, Acea, BFF Bank, Brembo, Maire Tecnimont, SOL, Technogym, Tod's, Banca Sistema, irce, Neodecortech, Piovan, TXT e-solutions, Unieuro, WIIT, ACSM-AGAM, Aedes SIIQ, Banca Carige, RcsMediagroup, SIT e The Italian Sea Group.

Assemblee a Piazza Affari: prevista per oggi la riunione assembleare di ENI, Sol, Caleffi e Igeamed per l'approvazione dei dati di bilancio del 2021.

Dividendi pagati a Piazza Affari: oggi saranno pagati i dividendi staccati lunedì 9 maggi da Aquafil (0,12 euro), AVIO (0,178 euro), B&C Speakers (0,32 euro), Cembre (1,2 euro), Gefran (0,38 euro), IGD SIIQ (0,35 euro), Italmobiliare (1,4 euro), Openjobmetis (0,31 euro), Orsero (0,3 euro), Piovan (0,1 euro), Zignago Vetro (0,4 euro), Conafi (0,04 euro), Exprivia (0,048 euro), LU-VE (0,35 euro), SIT (0,3 euro), The Italian Sea Group (0,185 euro), Valsoia (0,38 euro), Arterra Bioscience (0,05 euro), Directa SIM (0,15 euro), EdiliziAcrobatica (0,3 euro), Esautomotion (0,1 euro), Farmacosmo (0,01 euro), Fervi (0,35 euro), Industrie Chimiche Forestali (0,14 euro), Intermonte Partners SIM (0,26 euro), Labomar (0,1 euro), Marzocchi Pompe (0,12 euro), Notorious Pictures (0,082 euro), Powersoft (0,15 euro), Premia Finance (0,073 euro), Shedir Pharma Group (0,131233 euro), TPS (0,06 euro), Unidata (0,1 euro), The Italian Sea Group (0,185 euro), Piovan (0,1 euro) e Premia Finance (0,073 euro).

Asta titoli di Stato: in mattinata saranno collocati i BOT con scadenza a 12 mesi per un ammontare di 6,5 miliardi di euro.