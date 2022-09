Petrolio: chiusura in calo ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 84,45 dollari, in ribasso dell'1,49%.

Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle scorte strategiche di petrolio da part del Dipartimento dell'energia.

Wall Street: chiusura negativa ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi dell'1,01% e dell'1,13%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.425,05 punti, con un ribasso dello 0,95%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: oltre all'indice settimanale relativo alle richieste di mutui ipotecari, oggi si conosceranno le vendite di case esistenti che ad agosto dovrebbero calare da 4,81 a 4,62 milioni di unità.

L'evento clou della seduta sarà l'annuncio della Fed sui tassi di interesse, destinati a salire dello 0,75%. Da seguire la consueta conferenza stampa del presidente Powell.

Risultati trimestrali USA: prima dell'apertura di Wall Street si conosceranno i dati degli ultimi tre mesi di General Mills, con un eps atteso a 1 dollaro, mentre a mercati chiusi si guarderà ai conti di Lennar che dovrebbe riportare un utile per azione di 4,9 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: per oggi non sono previsti aggiornamenti macro degni di nota.

Focus sulla Germania dove saranno collocati i titoli di Stato con scadenza agosto 2032 per un ammontare massimo di 4 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: da seguire S.S.Lazio, Cover50, CY4Gate, Digital Magics, FOPE, Industrial Stars of Italy 4, ISCC Fintech, Softec, Sourcesense e TPS.

Dividendi a Piazza Affari: oggi saranno pagati i dividendi staccati lunedì scorso da ENI (0,22 euro), STM (0,06 dollari), MFE-A (0,05 euro), MFE-B (0,05 euro), Piaggio (0,085 euro), IVS Group (0,11 euro) e SeSa (0,9 euro).

Titoli oil: sotto la lente ENI, Saipem e Tenaris in vista del report sulle scorte strategiche di petrolio USA.