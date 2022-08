Petrolio: chiusura in rialzo ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 93,74 dollari, con un rally del 3,7%.

Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle scorte strategiche di petrolio da parte del Dipartimento dell'energia USA.

Wall Street: chiusura negativa anche ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi dello 0,47% e dello 0,22%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 12.381,3 punti, sui valori della vigilia.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: oltre all'indice settimanale relativo alle richieste di mutui ipotecari, oggi si conoscerà il dato preliminare degli ordini dei beni durevoli che a luglio dovrebbero salire dello 0,6% rispetto al 2% della lettura precedente, mentre al netto della componente trasporti si stima una variazione positiva dello 0,2% dopo lo 0,3% di giugno.

Risultati trimestrali USA: da seguire dopo la chiusura di Wall Street i conti degli ultimi tre mesi di Guess e di Salesforce, con un eps atteso a 0,45 e a 1,02 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: per oggi non sono previsti aggiornamenti macro di rilievo nel Vecchio Continente.

Da seguire in Germania l'asta dei titoli di Stato con scadenza agosto 2032 per un ammontare massimo di 4 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Dividendi a Piazza Affari: oggi sarà messo in pagamento il dividendo staccato lunedì scorso da BFF Bank nella misura di 0,3708 euro per azione.



Titoli oil a Piazza Affari: sotto la lente ENI, Saipem e Tenaris in vista del report sulle scorte strategiche USA di petrolio.