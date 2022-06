Petrolio: chiusura in caduta libera venerdì scorso per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 108,75 dollari, in crollo del 7,51%.

Wall Street: chiusura contrastata venerdì scorso per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones è sceso dello 0,13% e l'S&P500 è salito dello 0,22%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 10.798,35 punti, con un rialzo dell'1,43%.

Per oggi si segnala la chiusura di Wall Street per festività, in occasione del Juneteenth National Independence Day.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: per oggi non sono previsti aggiornamenti macro di rilievo, vista la festività statunitense.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: si guarderà alla Germania dove sarà reso noto l'indice dei prezzi alla produzione che a maggio dovrebbe mostrare una variazione positiva dell'1,4%, in frenata rispetto al 2,8% precedente.

Sempre in Germania da seguire l'asta dei titoli di Stato con scadenza a 12 mesi per un ammontare massimo di 3 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Dividendi a Piazza Affari: si segnala lo stacco del dividendo di 7 blue chips e si tratta di: EXOR (0,43 euro), HERA (0,12 euro), Leonardo (0,14 euro), Poste Italiane (0,405 euro, saldo), Snam (0,1572 euro, saldo), STM (0,06 dollari, prima tranche) e Terna (0,1929 euro, saldo).

A staccare la cedola saranno anche: Acea (0,85 euro), OVS (0,04 euro), Carel Industries (0,15 euro), ACSM-AGAM (0,095 euro), Leone Film Group (0,14 euro) e Masi Agricola (0,08 euro).

Assemblee a Piazza Affari: prevista per oggi una riunione assembleare degli azionisti di Neurosoft per l'approvazione dei dati di bilancio dell'esercizio 2021.

Fenix Entertainment: oggi prenderà il via l'aumento di capitale di Fenix Entertainment che sarà realizzato tramite l'offerta di 755.633 nuove azioni ordinarie nel rapporto di 1 ogni 5 titoli, al prezzo di sottoscrizione di 5,5 euro per azione.

L'operazione si concluderà il prossimo 7 luglio, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino all'1 luglio.

Giorgio Fedon e Figli: oggi partirà, per concludersi l'8 luglio, l'OPA volontaria promossa da Luxottica Group su Giorgio Fedon e Figli.

BTP Italia: oggi prenderà il via il collocamento della diciassettesima tranche del BTP Italia, la cui offerta al pubblico si chiuderà il 22 giugno.