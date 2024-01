Ftse Mib: i supporti reggono. Verso nuovi rialzi?

Il rimbalzo della vigilia ha avuto vita breve per le Borse europee che, a distanza di poche ore, sono tornate a perdere terreno.

Ad evitare il segno meno è stato solo il Ftse 100 che prima del week-end ha chiuso in frazionale rialzo dello 0,04%, mentre il Dax e il Cac40 sono scesi rispettivamente dello 0,07% e dello 0,4%.

In rosso anche Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni a 30.283 punti, con un calo dello 0,22%, dopo aver segnato nell’intraday un massimo a 30.532 e un minimo a 30.234 punti,

Negativo anche il bilancio settimanale, visto che nelle ultime cinque sedute l’indice delle blue chip è sceso dello 0,61% rispetto al close del venerdì precedente.

Ftse Mib: testati con successo i supporti

Il Ftse Mib in apertura di ottava ha provato a superare l’area dei 30.500, fallendo però nel suo intento e scendendo a mettere sotto pressione l’area dei 30.000, violata anche nell’intraday.

Le quotazioni hanno recuperato e proprio prima del week-end hanno provato ad attaccare nuovamente la soglia dei 30.500, salvo poi indietreggiare poco sotto i 30.300 punti.

Ftse Mib: gli acquirenti non si fanno attendere. E ora?

Il Ftse Mib ha continuato a muoversi in trading range, esplorando nelle ultime sessioni l’intervallo compreso tra i 30.000 e i 30.500 punti.

E’ interessante notare che in corrispondenza del supporto in area 30.000 non si sono fatti attendere gli acquirenti, un segnale abbastanza chiaro del fatto che almeno per il momento non c’è una seria intenzione di far scendere il mercato.

Segnali in tal senso si avranno con discese al di sotto dei 30.000 punti, preludio a un test dei 29.800 e dei 29.500 punti, con proiezioni successive a 29.200 e a 29.000 punti.

Al rialzo, solo con la rottura decisa dei 30.500 punti il Ftse Mib potrà allungare verso i 30.650/30.700 e i 30.850 punti, ultimo baluardo da abbattere prima di un approdo in area 31.000,

Con lo sfondamento di questo livello si potrà avere estensioni rialziste verso i 31.300 e i 31.500 punti,

I market movers negli Stati Uniti

Per la prima seduta della prossima settimana, sul fronte macro USA si segnala un solo aggiornamento macro e si tratta del Superindice che a dicembre dovrebbe mostrare una variazione negativa dello 0,2%, in recupero rispetto alla flessione dello 0,5% precedente.

Sul versante societario da seguire dopo la chiusura di Wall Street i risultati degli ultimi tre mesi di Microsoft, che per non deludere le attese dovrà centrare l’obiettivo di un utile per azione pari a 2,78 dollari.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa non sono previsti aggiornamenti macro di rilievo e sarà da seguire in Germania l’asta dei titoli di Stato con scadenza aprile 2024 e ottobre 2024, per un ammontare massimo di 2 miliardi di euro per ciascun titolo.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari si segnala lo stacco del dividendo a titolo di acconto di Enel e Snam, nella misura rispettivamente di 0,215 e di 0,1128 euro, da mettere in pagamento mercoledì 24 gennaio.

Da seguire Gismondi 1754 che alzerà il velo sui ricavi del quarto trimestre del 2023, mentre per Juventus FC si segnala il raggruppamento azionario nel rapporto di 1 nuova azione ordinarie ogni 10 ordinarie esistenti.