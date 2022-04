Petrolio: chiusura in lieve rialzo ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 102,75 dollari, in progresso dello 0,2%.

Wall Street: chiusura contrastata ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones è salito dello 0,71% e l'S&P500 è sceso dello 0,06%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 13.453,07 punti, in calo dell'1,22%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono attese in calo da 185mila a 175mila unità.

L'indice Philadelphia Fed ad aprile dovrebbe calare da 27,4 a 20 punti, mentre il Superindice a maro è vito in positivo dello 0,3%, in linea con la rilevazione precedente.

Nel tardo pomeriggio è previsto un discorso di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve.

Risultati trimestrali USA: prima dell'avvio degli scambi a Wall Street sono attesi i conti del primo trimestre di AT& e di Philipp Morris, con un eps previsto rispettivamente a 0,59 e a 1,49 dollari.

A mercati chiusi sarà diffusa la trimestrale di Snap che per non deludere le attese dovrà centrare l'obiettivo di un utile per azione pari a 0,01 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: il dato preliminare della fiducia dei consumatori ad aprile dovrebbe peggiorare da -18,7 a -20 punti, mentre il dato finale dell'inflazione a marzo dovrebbe salire del 2,5%.

In Francia è atteso l'indice relativo alla fiducia delle imprese manifatturiere che ad aprile dovrebbe scendere da 106 a 104 punti.

Sempre in Francia da seguire l'asta dei titoli di Stato con scadenza nel 2025, 2032 e 2048 per un ammontare compreso tra 5 e 6 miliardi di euro.

A mercati chiusi è atteso un discorso di Christine Lagarde, presidente della BCE.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: oggi saranno resi noti i conti del primo trimestre 2022 di Saipem, Covivio, Clabo e Finlogic, mentre Enav presenterà i dati del 2021 e IndelB e OVS quelli dell'esercizio 2021-2022.

Assemblee a Piazza Affari: previste per oggi le riunioni assembleari di Banca Generali, Moncler, Brembo, Covivio, BE, Cementir Holding, Dea Capital, Italmobiliare, Saes Getters, Tesmec, WIIT, Banca Carige, Coima Res, Almawave, BFC Media, Confinvest, Cowfundme, Growens, ID-Entity, Industrial Stars of Italy 4 e Matica Fintec per l'approvazione dei dati di bilancio del 2021.

Dividendi Piazza Affari: oggi saranno pagati i dividendi staccati martedì scorso da Banca Mediolanum, Banco BPM, Campari, Prysmian, Unicredit, BFF Bank, Maire Tecnimont, Piaggio e Culti Milano.