Ftse Mib: i dividendi staccati oggi

Petrolio: chiusura positiva venerdì scorso per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 71,17 dollari, con un rialzo del 2,64%.

Wall Street: chiusura positiva anche venerdì scorso per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l’S&P500 sono saliti dello 0,36% e dello 0,41%, mentre il Nasdaq Composite è stato fotografato a 14.403,97 punti, con un rialzo dello 0,45%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: per oggi non si segnalano aggiornamenti macro di rilievo negli Stati Uniti.

Risultati trimestrali USA: da seguire dopo la chiusura di Wall Street i risultati degli ultimi tre mesi di Oracle che, per non deludere le attese, dovrà centrare l’obiettivo di un utile per azione di 1,32 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa:** per la seduta odierna non si segnalano aggiornamenti macro degni di nota nel Vecchio Continente.**

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Dividendi a Piazza Affari: in agenda lo stacco del dividendo di due titoli, in pagamento da mercoledì 13 dicembre.

Si tratta di STM, che staccherà la tranche di 0,06 dollari e Pattern, che staccherà la cedola ordinaria di 0,5848 euro.