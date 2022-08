Petrolio: chiusura in rialzo venerdì scorso per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 98,62 dollari, in salita dello 2,33%.

Wall Street: chiusura positiva anche venerdì scorso per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti dello 0,97% e dell'1,42%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 12.390,69 punti, in rialzo dell'1,88%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: si segnala il dato finale dell'indice PMI manifatturiero che dovrebbe calare da 52,7 a 52,3 punti, mentre l'indice ISM manifatturiero è visto in lieve contrazione da 53 a 52,9 punti.

Le spese per costruzioni a giugno sono viste in positivo dello 0,3% rispetto al calo dello 0,1% precedente.

Risultati trimestrali USA: da seguire prima dell'apertura di Wall Street i conti del secondo trimestre di Kellog Company con un eps atteso a 1,05 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: si conoscerà il dato finale dell'indice PMI manifatturiero che a luglio dovrebbe attestarsi a 49,6 punti, mentre il tasso di disoccupazione a giugno dovrebbe rimanere invariato al 6,6%.

In Francia l'indice PMI manifatturiero è atteso a 49,6 punti e lo stesso dati in Germania a 49,2 punti.

Sempre in terra tedesca si conosceranno le vendite al dettaglio che a giugno dovrebbero salire dello 0,2% dopo il rialzo dello 0,6% precedente.

In Italia l'indice PMI manifatturiero nella versione finale di luglio è stimato in calo da 50,9 a 49,3 punti.

Da seguire in Germania l'ata di titoli di Stato con scadenza a 3 e a 9 mesi per un ammontare massimo di 3 miliardi di euro per ciascun titolo.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Dividendi a Piazza Affari: oggi stacca il dividendo Piquadro nella misura di 0,082693 euro, da mettere in pagamento mercoledì 3 agosto.

Risultati societari a Piazza Affari: a presentare i dati relativi ai ricavi del primo semestre dell'anno sarà Convergenze.

Stellantis: da seguire il titolo in attesa dei dati sulle vendite di auto in Italia con riferimento al mese di luglio.

Matricole a Piazza Affari: atteso il debuto di Energy all'Euronext Growth Milan.

Net Insurance: previsto per oggi il passaggio del titolo al segmento Star.