Petrolio: chiusura in rialzo ieri per le quotazioni dell'oro nero che sono salite dell'1% a 110,65 dollari.

Wall Street: conclusione positiva ieri la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti del 2,15% e del 2,45%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.069,3 punti, con un progresso del 2,51%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: oltre all'indice Redbook relativo alle vendite al dettaglio nelle maggiori catene statunitense, oggi si conoscerà l'indice settimanale relativo alle richieste di mutui ipotecari.

Mezz'ora dopo l'apertura di Wall Street avrà inizio un'audizione del presidente della Fed, Jerome Powell, che parlerà al Congresso USA.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: in agenda il dato preliminare dell'indice relativo alla fiducia dei consumatori che a giugno dovrebbe attestarsi a -20,5 punti, in miglioramento rispetto alla lettura di maggio pari a -21,1 punti.

Da seguire in Germania l'asta dei titoli di Stato con scadenza nel 2038 per un ammontare massimo di 1,5 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Dividendi pagati a Piazza Affari: oggi saranno pagati i dividendi staccati lunedì 20 giugno da EXOR (0,43 euro), HERA (0,12 euro), Leonardo (0,14 euro), Poste Italiane (0,405 euro, saldo), Snam (0,1572 euro, saldo), STM (0,06 dollari, prima tranche), Terna (0,1929 euro, saldo), Acea (0,85 euro), OVS (0,04 euro), Carel Industries (0,15 euro), ACSM-AGAM (0,095 euro), Leone Film Group (0,14 euro) e Masi Agricola (0,08 euro).

Assemblee a Piazza Affari: prevista per oggi una riunione assembleare di Ki Group per l'approvazione dei dati di bilancio dell'esercizio 2021.

BTP Italia: oggi termina il collocamento al pubblico della diciassettesima tranche del BTP Italia.