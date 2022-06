Petrolio: chiusura in rialzo ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 114,97 dollari, in salita dello 0,23%.

Wall Street: chiusura negativa ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l'S&p500 sono scesi dello 0,67% e dello 0,63%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 12.081,39 punti, in calo dello 0,41%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: oltre all'indice settimanale relativo alle richieste di mutui ipotecari, oggi si conoscerà il dato finale dell'indice PMI manifatturiero che a maggio dovrebbe calare da 59,2 a 57,5 punti, mentre l'indice ISM manifatturiero è visto in frazionale ribasso da 55,4 a 55,3 punti.

Le spese per costruzioni ad aprile dovrebbero salire dello 0,7% rispetto allo 0,1% precedente.

Due ore prima della chiusura di Wall Street sarà diffuso il Beige Book, ossia il tradizionale rapporto della Fed sullo stato di salute dell'economia USA.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: il dato finale dell'indice PMI manifatturiero a maggio dovrebbe attestarsi a 54,4 punti, mentre il tasso di disoccupazione a aprile è visto in calo dal 6,8% al 6,7%.

In Francia l'indice PMI manifatturiero a maggio è visto a 54,5 punti e lo stesso dato in Germania dovrebbe attestarsi a 54,7 punti.

Sempre in Germania da seguire le vendite al dettaglio che ad aprile dovrebbero attestarsi sulla parità dopo il calo dello 0,1% precedente.

In Italia l'indice PMI manifatturiero a maggio è visto in calo da 54,5 a 53,8 punti, mentre il tasso di disoccupazione a marzo dovrebbe calare dall'8,3% all'8,2%.

A metà seduta è previsto un discorso di Christine Lagarde, presidente della BCE.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Dividendi a Piazza Affari: oggi saranno pagati i dividendi staccati lunedì scorso da Sabaf, Borgosesia e Somec.



Assemblee a Piazza Affari: prevista una riunione assembleare di TrawellCo per l'approvazione dei dati di bilancio del 2021.