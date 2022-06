Petrolio: chiusura in netto rialzo venerdì scorso per le quotazioni dell'oro nero che sono salite del 3,22% a 107,76 dollari.

Wall Street: conclusione positiva anche venerdì scorso per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti dello 2,68% e del 3,06%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.607,62 punti, con un rally del 3,34%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: il dato preliminare degli ordini di beni durevoli a maggio dovrebbe salire dello 0,1% dopo lo 0,4% precedente, mentre al netto della componente trasporti le attese parlano di una variazione positiva dello 0,6% rispetto allo 0,4% di aprile.

L'indice home pending sales dovrebbe evidenziare una variazione negativa del 3,9% rispetto al calo del 4,2% precedente.

Sempre in Germania da seguire l'asta dei titoli di Stato con scadenza a 5 e a 11 mesi per un ammontare massimo pari a 3 miliardi di euro per ciascun titolo.

Risultati trimestrali Usa: a mercati chiusi sono attesi i conti degli ultimi 3 mesi di Nike che per non deludere le attese dovrà centrae l'obiettivo di un eps pari a 0,81 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: si guarderà alla Germania dove sono attesi i prezzi import che a maggio dovrebbe salire su base annua al 31,7% al 32%, mentre le vendite al dettaglio a maggio sono stimate in calo dello 0,2% dopo la flessione del 5,4% precedente.

Da segnalare a mercati chiusi un discorso di Christine Lagarde, presidente della BCE.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Assemblee a Piazza Affari: previste per oggi le riunioni assembleari di Fenix Entertainment e Telesia per l'approvazione dei dati di bilancio dell'esercizio 2021.

Dividendi a Piazza Affari: oggi staccano il dividendo, che sarà pagato mercoledì 29 giugno, Unieuro (1,35 euro), Greenthesis (0,097 euro) e Digitouch (0,02 euro).

Saipem: al via oggi l'aumento di capitale che sarà realizzato tramite l'offerta di 1.974.327.430 nuove azioni ordinarie nel rapporto di 95 nuove azioni ogni azione ordinaria o di risparmio posseduta, al prezzo di sottoscrizione di 1,013 euro per azione.

L'operazione terminerà l’11 luglio 2022, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 5 luglio.