Petrolio: chiusura in calo ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 118,79 dollari, in calo dell'1,77%.

Nel pomeriggio sarà diffuso il report sulle scorte strategiche USA da parte del Dipartimento dell'energia.

Wall Street: chiusura contrastata ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi dello 0,5% e dello 0,38%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 10.828,35 punti, con un rialzo dello 0,18%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: oltre all'indice settimanale relativo alle richieste di mutui ipotecari, oggi si conoscerà l'indice New York Empire State Manufacturing che a giugno dovrebbe migliorare da -11,6 a +7,5 punti.

Per i prezzi import di maggio le stime parlano di un rialzo dell'1,1% rispetto alla lettura invariata di aprile.

Le vendite al dettaglio a maggio dovrebbero salire dello 0,2% dopo il rialzo dello 0,9% precedente, mentre al netto della componente auto si stima un aumento dallo 0,6% allo 0,8%.

Per le scorte delle imprese a marzo si prevede un rialzo del 2% dopo l'1,9% precedente, mentre l'indice Nahb a maggio dovrebbe salire da 69 a 75 punti.

L'evento clou della seduta sarà l'annuncio della Fed sui tassi di interesse che dovrebbero salire dello 0,75%.

Da seguire poco dopo la conferenza stampa del presidente Jerome Powell.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: la produzione industriale ad aprile dovrebbe salire dello 0,5% rispetto al calo dell'1,8% precedente.

In Francia è atteso il dato definitivo dell'inflazione armonizzata che a maggio dovrebbe salire del 5,8% su base annua.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Dividendi a Piazza Affari: oggi sarà messo in pagamento il dividendo staccato lunedì 13 da Sciuker Frames.

Risultati societari a Piazza Affari: in agenda oggi i conti dell'esercizio 2021 di Italian Independent Group.

Assemblee a Piazza Affari: previste le riunioni assembleari di Bioera, Met.Extra e Lindbergh per l'approvazione dei dati di bilancio dell'esercizio 2021.

Italgas: sotto la lente il titolo nel giorno in cui sarà presentato il piano industriale 2022-2028.