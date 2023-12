Ftse Mib: dividendi e titoli da seguire. In serata la Fed

Petrolio: chiusura fortemente negativa ieri per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 68,62 dollari, con un affondo del 3,78%.

Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report settimanale sulle scorte strategiche di petrolio da parte del Dipartimento dell’energia statunitense.

Wall Street: chiusura positiva anche ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l’S&P500 sono saliti dello 0,48% e dello 0,46%, mentre il Nasdaq Composite è stato fotografato a 14.533,4 punti, con un rialzo dello 0,7%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: si segnala l’indice settimanale relativo alle richieste di mutui ipotecari.

Da segnalare anche l’indice dei prezzi alla produzione che a novembre dovrebbe salire dello 0,1% dopo il calo dello 0,5% precedente, mentre la versione “core”, depurata cioè delle componenti più volatili quali alimentari ed energia, dovrebbe mostrare una variazione positiva dello 0,2%.

L’evento clou della seduta sarà l’appuntamento con la Fed, che annuncerà la sua decisione sui tassi di interesse, destinati a rimanere invariati tra il 5,25% e il 5,5%.

Da seguire la consueta conferenza stampa del presidente della Fed, Jerome Powell, che fornirà indicazioni sulle prossime mosse in materia di politica monetaria.

Risultati trimestrali USA: da seguire dopo la chiusura di Wall Street i risultati del quarto trimestre dell’esercizio 2022-2023 di Adobe, da cui ci si attende un eps di 4,14 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: si conoscerà l’indice della produzione industriale che a ottobre dovrebbe mostrare un calo dello 0,3%, dopo la flessione dell’1,1% precedente.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Dividendi a Piazza Affari: si segnala il pagamento del dividendo staccato lunedì da STM e Pattern, nella misura rispettivamente di 0,06 dollari e di 0,5848 euro.

Risultati societari a Piazza Affari: da seguire AbitareIN che presenterà i dati dell’esercizio 2022/2023, mentre OVS alzerà il velo sui numeri del terzo trimestre.

Asta titoli di Stato: in mattinata saranno collocati i BTP con scadenza settembre 2026 e novembre 2030, per un ammontare compreso tra 2,5 e 3 miliardi di euro per ciascuna categoria.