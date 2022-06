Petrolio: chiusura in rialzo anche venerdì scorso per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 118,87 dollari, in salita dell'1,7%.

Wall Street: chiusura negativa venerdì scorso per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi dell'1,05% e dell'1,63%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 12.012,73 punti, in flessione del 2,47%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: per oggi non sono previsti aggiornamenti macro di rilievo negli Stati Uniti.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: anche nel Vecchio Continente non sono in agenda dati macro degni di nota.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Dividendi a Piazza Affari: oggi staccano il dividendo Emak (0,075 euro), Tinexta (0,3 euro) e Indel B (1 euro), con pagamento mercoledì 8 giugno.

Risultati societari a Piazza Affari: attesi per oggi i conti del primo trimestre 2022 di Fervi, mentre Class Editori e Telesia alzeranno il velo sui dati dell'esercizio 2021.

Tiscali: la società oggi procederà al raggruppamento delle azioni nel rapporto di una nuova azione ordinarie ogni 100 possedute.